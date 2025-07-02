«مفاجآت صيف الشارقة» تنطلق مع 75 فعالية وجوائز 3 ملايين درهم

انطلقت، أمس، فعاليات عروض صيف الشارقة 2025 التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، لتشمل كافة مدن ومناطق الإمارة، تحت شعار «عروض استثنائية لصيف لا ينسى»، التي تستمر حتى الأول من سبتمبر، بمشاركة أكثر من 1000 متجر وكبرى مراكز التسوق والفنادق والوجهات السياحية، وبالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التجارية التابعة للغرفة، وبالتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة.

وتسلط الدورة الأكثر تشويقاً من المفاجآت هذا العام، الضوء على كل ما يعزز مكانة إمارة الشارقة كوجهة صيفية عالمية متنوعة مناسبة للعائلات والأصدقاء والسكان والزوار على حد سواء، حيث ستشهد الشارقة على مدار 60 يوماً الكثير من التجارب المرحة والمبهجة والأنشطة التسويقية، من خلال أكثر من 75 فعالية متنوعة والعروض الحصرية والتخفيضات الكبرى التي تصل إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية المحلية والعالمية، إلى جانب السحوبات والجوائز الرائعة، التي تصل قيمتها إلى 3 ملايين درهم، فيما تستعد شخصية «شمسة»، الأيقونة الجديدة للعروض، لإضفاء المزيد من البهجة والسعادة والطاقة الإيجابية التي تميز موسم الصيف في الشارقة.

وتتضمن فعاليات عروض صيف الشارقة لهذا العام مجموعة واسعة من البرامج والعروض الترفيهية التي تقدمها أكثر من 19 وجهة صيفية، في الوقت الذي تشارك فيه المراكز التجارية والأسواق بعروض ترويجية حصرية، مدعومة ببرنامج ترفيهي شامل و 6 سحوبات رئيسية على جوائز قيمة تنطلق اعتباراً من 10 يوليو، وتتواصل عبر خمس مراحل في 20 و31 يوليو و10 و21 أغسطس، على أن يُختتم الموسم بالسحب النهائي في 1 سبتمبر، وتشمل الجوائز سبائك ذهب وقسائم مشتريات وهدايا فاخرة، إلى جانب مكافآت فورية تقدمها المراكز التجارية المشاركة.

وتشهد عروض صيف الشارقة هذا العام إطلاق تطبيق ذكي صُمم خصيصاً لتمكين الزوار والمتسوقين من المشاركة في السحوبات الإلكترونية بسهولة، كما خصصت اللجنة المنظمة منصة إلكترونية متكاملة عبر الموقع الرسمي www.shjsummer.ae، تضم معلومات مفصلة حول أبرز العروض والفعاليات اليومية، والتخفيضات، والباقات الفندقية، وروابط مباشرة للحجز لدى الشركاء المشاركين، ويتيح كل من التطبيق والموقع الإلكتروني للمستخدمين فرصة الدخول التلقائي في السحوبات المخصصة لزوار مراكز التسوق ونزلاء الفنادق، مع كل عملية شراء أو حجز يتم تسجيلها عبر القنوات الرسمية للحملة، ما يمنحهم فرصة الفوز بجوائز قيّمة طيلة فترة العروض الممتدة على مدار شهرين.