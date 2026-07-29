3.8 مليارات درهم أرباح أبوظبي الإسلامي في النصف الأول

ارتفع صافي الأرباح في مصرف أبوظبي الإسلامي قبل الضريبة بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 4.3 مليارات درهم خلال النصف الأول 2026، كما سجل نمواً بنسبة 6% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول 2026 ليصل إلى 2.2 مليار درهم.

وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة لمصرف أبوظبي الإسلامي 3.8 مليارات درهم خلال النصف الأول 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 8% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع مواصلة المصرف تحقيق مستويات ربحية متميزة، مدعوماً بعائد قوي على حقوق المساهمين بلغ 28%.

يعود هذا الأداء المتميز إلى النمو القوي في التمويلات، وجودة الأصول القوية، وتنوّع مصادر الدخل، ما يعكس متانة نموذج أعمال المصرف وقدرته على تحقيق أداء مستدام. واستقطب المصرف 125 ألف متعامل جديد خلال النصف الأول من العام، ما أسهم في دعم نمو الميزانية العمومية وتعزيز قوة قاعدة متعامليه ومتانة نموذج أعماله.

وبلغت إيرادات مصرف أبوظبي الإسلامي خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 6.5 مليارات درهم، مسجلة نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي، بما يعكس استمرار النمو القوي في مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية للمصرف.

جاء هذا الأداء مدعوماً بالنمو المتواصل في تمويلات المتعاملين بنسبة 26%، وزيادة الودائع، واستمرار استقطاب متعاملين جدد، إلى جانب ارتفاع حجم الأعمال في القطاعات الرئيسية.

وارتفع الدخل من مصادر التمويل بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 4.1 مليارات درهم خلال النصف الأول 2026، مدفوعاً بالنمو القوي في محفظة التمويلات وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة.

وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على صافي هامش ربح عند مستويات قوية بلغت 3.78%، مدعوماً بالإدارة الفعّالة للميزانية العمومية، كما ارتفع الدخل من غير مصادر التمويل إلى 2.4 مليار درهم بنمو 3% على أساس سنوي، كما ارتفع بنسبة 6% خلال الربع الثاني 2026 لتصل إلى 1.23 مليار درهم، مدعوماً بزيادة في إيرادات البطاقات والصرف الأجنبي والتمويل التجاري.

وشكّلت الإيرادات من غير مصادر التمويل 37% من إجمالي الإيرادات، بما يعكس قوة نموذج أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي وتنوّع مصادر دخله، واستمرار التقدّم في تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة: «يشكل تجاوز أصول مصرف أبوظبي الإسلامي حاجز 300 مليار درهم للمرة الأولى محطة بارزة في مسيرة نمو المصرف، ويعكس قوة علامته التجارية وثقة متعامليه، ومتانة الاقتصاد الوطني، وقدرة المصرف على تحقيق مستويات ربحية هي من بين الأعلى في القطاع، مع الحفاظ على قاعدة تمويل قوية، وجودة أصول راسخة، وزخم نمو مستدام عبر مختلف الأعمال».

وأضاف: «تعكس نتائجنا جودة واستدامة أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي، مدعومة بقاعدة تمويل وسيولة قوية، ونهج متوازن في إدارة المخاطر، واستمرار تحقيق مكاسب في الحصة السوقية، إلى جانب توافر فرص نمو واعدة عبر قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات».f