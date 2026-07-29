شراكة بين مصرف عجمان و«تطبيق كريم»

أعلن مصرف عجمان عن إبرام شراكة استراتيجية مع «تطبيق كريم»، لتقديم مكافآت حصرية ومزايا متعلقة بنمط الحياة لعملائه عبر منظومة كريم الرقمية.

يحصل العملاء المؤهلون من حاملي بطاقات Bright الائتمانية من مصرف عجمان على خصم 25% على طلبات كريم فود، بقيمة 30 درهماً بحد أقصى لكل طلب، وذلك عند الطلب بقيمة 50 درهم بحد أدنى.

وقال أوبيندرا بالتشانداني، رئيس قسم منتجات الأفراد في مصرف عجمان: «نسعى في مصرف عجمان باستمرار إلى إيجاد فرص تتيح لنا تقديم قيمة حقيقية لعملائنا من خلال شراكات تثري حياتهم اليومية.

ويجسد تعاوننا مع كريم رؤيتنا في توسيع نطاق التجربة المصرفية لتتجاوز المعاملات المالية، من خلال ربط العملاء بالخدمات التي يستخدمونها يومياً».

وقال باسل النحلاوي، الرئيس التنفيذي للأعمال في كريم: «تأسست (كريم) بهدف تبسيط وتحسين الحياة اليومية في جميع أنحاء المنطقة، وإن الشراكات من هذا النوع تساعدنا على تحقيق هذا الهدف.

وبالتعاون مع مصرف عجمان، نقدم قيمة حقيقية وعملية للعملاء من خلال الخدمات التي يحتاجونها بشكل متكرر، بدءاً من طلب الطعام عبر كريم فود. ونتطلع إلى توسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل المزيد من خدمات كريم مستقبلاً».