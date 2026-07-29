شركات من الصين والإمارات والأردن تجتمع في «ميتاس 2026» بالشارقة

عقدت الجهات المنظمة للدورة الخامسة من معرض الشرق الأوسط للإطارات والسيارات وقطع الغيار (ميتاس 2026) مؤتمراً صحفياً في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أعلنت خلاله أن 51 شركة من الصين والإمارات والأردن ستشارك في المعرض الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 3 إلى 5 أغسطس 2026.

حضر المؤتمر الصحفي كبار المسؤولين من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومكتب التمثيل الاقتصادي والتجاري لحكومة مقاطعة شاندونغ في غرب آسيا وأفريقيا، ومركز إكسبو الشارقة، ومجلس أعمال شاندونغ في الإمارات، إلى جانب شركاء القطاع وممثلي وسائل الإعلام.

ويضم المعرض في دورته الخامسة 44 شركة صينية من 8 مقاطعات، إضافة إلى 6 شركات مقرها الإمارات وشركة أردنية واحدة، تعرض منتجات تغطي كامل سلسلة التوريد في قطاع السيارات — بما في ذلك إطارات سيارات الركاب والشاحنات، وجنوط السبائك المعدنية، وأنظمة الفرامل، ومكونات المحركات، وقطع المركبات التجارية، وإلكترونيات السيارات، والمركبات المتكاملة.

وقال تشو رون تشنغ، ممثل الجهة المنظمة شركة «إنتر كوميرس إكسبو كوربوريشن»: «يمثل هذا المعرض شهادة قوية على الدور الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها المركز التجاري واللوجستي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي ظل مشهد عالمي معقّد، تظل الإمارات — والشارقة على وجه الخصوص — بوابة راسخة تربط الأسواق عبر أنحاء المنطقة. إن حضور 44 شركة من 8 مقاطعات صينية يشكّل تصويتاً قوياً بالثقة في اقتصاد الإمارات وفي المكانة الاستراتيجية للشارقة».

وسلّط هوا تشون قوانغ، نائب المدير العام للجهة المستضيفة شركة «هوالون إنتر تِك FZCO»، الضوء على مسيرة تطور المعرض قائلاً: لقد تطوّر ميتاس ليصبح منصة معترفاً بها على المستوى الوطني لقطاع السيارات الصيني بأكمله.

وقد كان الحماس الذي أبدته الدول المجاورة لزيارة الشارقة لافتاً — وهو انعكاس لبيئة الأعمال الودية في الإمارة، وبنيتها الصناعية الناضجة، وشبكتها اللوجستية ذات المستوى العالمي.

وفي الرابع من أغسطس، ثاني أيام المعرض، يستضيف ميتاس فعالية «الجودة الشاندونغية إلى العالم — مؤتمر الترويج لصناعة السيارات وقطع غيارها في شاندونغ وملتقى المطابقة للتوريد الدقيق». وسيجمع الحدث 100 من رجال الأعمال الدوليين من قطاع السيارات لإجراء لقاءات مطابقة ثنائية مباشرة مع العارضين الصينيين وغيرهم من الشركات الرائدة.

ويُعد هذا الحدث الأول ضمن أربع فعاليات تُنظَّم في إطار برنامج التميز في التجارة الخارجية «صناعة واحدة، سياسة واحدة» التابع لدائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ، والمخصص لقطاع السيارات وقطع الغيار. وستُقام الفعاليات الثلاث المتبقية في شاندونغ وقوانغدونغ وشنغهاي في الصين.

ورحب جمال بوزنجل، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، باستمرار هذه الشراكة قائلاً: «لطالما كانت الشارقة وجهة مفضلة لفعاليات التجارة الدولية، ويجسّد ميتاس العلاقات الاقتصادية القوية والمتنامية بين الإمارات والصين. ونحن فخورون بدعم هذه المنصة وبما تتيحه من فرص للشركات من كلا الجانبين».

وأكد المنظمون أن معرض ميتاس سيعود إلى الشارقة في عام 2027. وعلى المدى الأقرب، يزور وفد من قادة الأعمال في قطاع السيارات من الشارقة والإمارات مقاطعة شاندونغ الصينية في سبتمبر المقبل، لإجراء زيارات تجارية ومعاينات للمصانع ومباحثات حول التعاون الاقتصادي الثنائي.