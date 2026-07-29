فلاي دبي تعزز عملياتها في إيطاليا بزيادة الرحلات إلى نابولي وميلانو

أعلنت فلاي دبي عن زيادة رحلاتها اليومية بين دبي ونابولي، كما تستعد لرفع عدد رحلاتها إلى ميلانو-بيرغامو لتصبح رحلتين يومياً، اعتباراً من 31 يوليو بما يعزز الربط الجوي مع إيطاليا وتوسيع خيارات سفر ضمن شبكتها الأوروبية.

ونظراً لأعمال الصيانة المجدولة في مطار نابولي الدولي، ستقوم الناقلة بتشغيل رحلات يومية مؤقتة من مطار دبي الدولي إلى مطار ساليرنو كوستا دمالفي وتشيلينتو خلال الفترة من 01 إلى 30 نوفمبر 2026، على أن تستأنف رحلاتها إلى مطار نابولي الدولي، اعتباراً من 01 ديسمبر.

وخلال هذه الفترة ستتم إعادة حجز جميع المسافرين الذين لديهم حجوزات قائمة إلى نابولي تلقائياً على الرحلات المتجهة إلى ساليرنو، بما يضمن استمرار رحلاتهم دون أي انقطاع.

ويتيح هذا التغيير المؤقت للمسافرين تجربة سفر سلسة بين دبي ونابولي، كما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للسفر والتجارة والسياحة. ومع زيادة عدد الرحلات ستخدم «فلاي دبي» السوق الإيطالي عبر رحلتين يومياً إلى ميلانو-بيرغامو، ورحلات يومية إلى نابولي، وثلاث رحلات أسبوعياً إلى كاتانيا، إلى جانب رحلاتها الموسمية الصيفية إلى أولبيا بمعدل رحلتين أسبوعياً حتى نهاية أغسطس.

خيارات سفر

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: «أصبحت نابولي وميلانو-بيرغامو جزءاً أساسياً من شبكتنا في إيطاليا. وتتمثل أولويتنا في ضمان استمرار توفير خيارات سفر مريحة لعملائنا، بما ينسجم مع التزامنا طويل الأمد بتعزيز الربط الجوي مع الوجهات التي تعاني نقصاً في الخدمات، ودعم حركة التجارة والسياحة وتنقل الأفراد بين دولة الإمارات وإيطاليا، لا سيما مع تزايد الطلب على السفر خلال موسم الشتاء».

وأضاف جيهون أفندي، النائب الأول لرئيس العمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: «يعكس تعزيز خدماتنا المباشرة إلى نابولي وميلانو-بيرغامو التزامنا بأهمية السوق الإيطالي، وحرصنا على توفير رحلات مباشرة وسلسة إلى أبرز الوجهات في إيطاليا وخارجها. ومن خلال مركز عملياتنا في دبي، وبالاستفادة من الشبكة المشتركة مع طيران الإمارات، نتيح لمسافرينا خيارات سفر أوسع إلى بعض أكثر الوجهات طلباً حول العالم، مع ربط سلس إلى كينيا وسلطنة عُمان وجزر المالديف وسريلانكا وزنجبار وغيرها الكثير. ونتطلع إلى الترحيب بمسافرينا على متن رحلاتنا، مع ربط وجهاتنا في إيطاليا بشبكتنا المتنامية».

وتُشغّل رحلات نابولي وميلانو-بيرغامو، ضمن اتفاقية الرمز المشترك بين فلاي دبي وطيران الإمارات، بما يوفر للمسافرين مزايا تشمل مسارات سفر متكاملة، وحجزاً بتذكرة واحدة، وإمكانية شحن الأمتعة حتى الوجهة النهائية.