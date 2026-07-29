«دي بي ورلد» تفتتح أول منشأة تخزين لخدمة متعاملين متعددين في السعودية

باشرت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تشغيل أول مستودع متعدد المتعاملين للخدمات اللوجستية المتكاملة والمقدمة من أطراف ثالثة (3PL) في السعودية، موسّعة بذلك قدرات التخزين والتوزيع المتاحة للشركات التي تخدم قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعية الآخذة في النمو في المملكة.

تقع المنشأة في حي المشاعل الواقع في منطقة السلي جنوب الرياض، وتمتد على مساحة 15250 متراً مربعاً، وتوفر أكثر من 17000 موقع لتخزين المنصات، إلى جانب خدمات تخزين وإدارة وتوزيع مخزون قابلة للتوسع، يقدّمها مزوّد واحد متكامل للخدمات اللوجستية.

يأتي افتتاح المنشأة في وقت تواصل فيه السعودية تسريع وتيرة الاستثمار في البنية التحتية لسلاسل التوريد ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، ما يعزز الطلب المتنامي على خدمات لوجستية حديثة وحلول متطورة للتخزين والتوزيع في قطاعات التصنيع وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والأنشطة الصناعية.

وتتيح المنشأة للمتعاملين وصولاً مباشراً إلى ممرات النقل الرئيسية التي تربط مختلف أنحاء المملكة بمنطقة الخليج الأوسع. وبفضل عملها كمستودع غير خاضع لنظام الإيداع الجمركي، يمكن نقل البضائع المخلّصة جمركياً مباشرة إلى السوق المحلية، بما يسهم في تقليص أوقات التسليم وتعزيز توافر المخزون.

وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد» المملكة العربية السعودية: «تتطلب سلاسل التوريد اليوم مرونة أكبر، ورؤية أوضح، وسرعة أعلى. وتتيح هذه المنشأة للمتعاملين الاستفادة من خدمات تخزين وتوزيع قابلة للتوسع، تساعدهم على تحسين إدارة المخزون، ورفع كفاءة تنفيذ الطلبات، والاستجابة بفاعلية أكبر لتغيرات الطلب في السوق. ومن خلال توسيع نطاق حضورنا اللوجستي في الرياض، نعزز قدرتنا على خدمة المتعاملين في مختلف أنحاء المملكة، والإسهام في دعم حركة التجارة والنمو الاقتصادي على امتداد المملكة».

من جهته، قال رافين جولياني، الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية، «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي: «تعد السعودية من أسرع أسواق الخدمات اللوجستية نمواً في المنطقة، وبوابة رئيسية للتجارة الإقليمية. ومع ازدياد تكامل سلاسل التوريد في منطقة الخليج، يتطلع المتعاملون إلى شركاء قادرين على ربط خدمات التخزين والنقل والموانئ والتوزيع ضمن شبكة واحدة متكاملة. وتعزز هذه المنشأة نطاق عملياتنا اللوجستية الإقليمية، وترفع قدرتنا على دعم حركة البضائع بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والأسواق العالمية على نطاق أوسع».

صُمم المستودع لدعم قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعية والسيارات وتجارة التجزئة والتكنولوجيا الآخذة في النمو في المملكة، حيث يوفر خدمات التخزين وإدارة المخزون وتجميع شحنات الواردات والتوزيع. كما يمكن تهيئة مناطق التخزين لتوفير ظروف خاضعة للتحكم في درجات الحرارة بالتوازي مع تنامي طلب المتعاملين، بما يمنح مزيداً من المرونة للمتعاملين ذوي الاحتياجات المتخصصة في سلاسل التوريد.

وتتكامل منشأة الرياض مع عمليات «دي بي ورلد» اللوجستية القائمة في الدمام، وتمثل محطة بارزة جديدة على مسار تطوير شبكة وطنية متكاملة للخدمات اللوجستية، تربط الموانئ والنقل البري والتخزين والتوزيع في مختلف أنحاء السعودية، كما تأتي امتداداً لاستثمارات «دي بي ورلد» المتواصلة في المملكة، والتي تشمل توسعة محطة الحاويات الجنوبية في جدة، إلى جانب مشروع تطوير مجمع جدة اللوجستي، المعلن عنه سابقاً بقيمة 250 مليون دولار والممتد على مساحة 415000 متر مربع، ليكون أكبر منشأة متكاملة من نوعها في المملكة.