578.9 مليون درهم إيرادات «الصير مارين» في النصف الأول

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، محققة أرباحاً تشغيلية بلغت 89.2 مليون درهم قبل التعديلات على القيمة العادلة لمحفظتها الاستثمارية، على الرغم من استمرار التوتر في قطاع الشحن في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

بإيرادات إجمالية بلغت 578.9 مليون درهم، تؤكد الصير مارين على كفاءة عملياتها التشغيلية وقوة أدائها التجاري؛ حيث بلغت الأصول غير المتداولة للشركة 2.30 مليار درهم، و5.53 مليارات درهم في الأصول المتداولة، حتى 30 يونيو 2026. وتحافظ الشركة على قاعدة رأسمالية متينة، بإجمالي حقوق مساهمين بلغ 3.9 مليارات درهم، ما يوفر أساساً مالياً قوياً في ظل استمرار تعافي ظروف التجارة العالمية نحو طبيعتها.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية: «شهد النصف الأول من العام 2026 ظروفاً استثنائية شكلت اختباراً حقيقياً لقطاع الشحن البحري بشكل لم يسبق له مثيل، تعطلت فيه طرق الشحن وإمدادات الطاقة جراء النزاع الإقليمي. لكننا، وبالاعتماد على قدراتنا في إدارة المخاطر بشكل استباقي، تمكنا من تخطي الأزمة، واتخاذ إجراءات استثنائية لحماية مصالح مساهمينا، لنضمن تشغيل كامل أسطول سفننا التجارية البالغ عدده 18 سفينة حول العالم بطاقتها القصوى، دون تسجيل أي حالة احتجاز أو توقف، على الرغم من الأزمة التي شهدها مضيق هرمز. وفي الوقت ذاته، أطلقنا خطة طوارئ تضمن سلامة أعضاء فريقنا، مع الاستمرار في العمل بطاقتنا التشغيلية القصوى في جميع قطاعات أعمالنا الأخرى، بما في ذلك قطاعات الابتكار والدفاع والتقنيات وإدارة اليخوت. ونفخر خلال هذه الأزمة بالدور الرئيس الذي قمنا به في دعم الاستراتيجية الأمنية لدولة الإمارات».