متاجر التجزئة تواصل توسعها في الإمارات بدعم النمو السكاني

يشهد قطاع متاجر التجزئة في الإمارات توسعاً كبيراً لافتتاح منافذ ومراكز تسوق جديدة، مدعوماً بزيادة الطلب الاستهلاكي ونمو المناطق السكنية.

وفي هذا الاتجاه، بحضور الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أعلنت «مجموعة هاشم»، الاسم الموثوق في عالم السلع الاستهلاكية سريعة التداول، عن افتتاح فرعها السابع؛ «هايبرماركت» وهو فرع جديد ومتميز في قلب منطقة اليرموك بالشارقة.

يمثل هذا الافتتاح محطة متميزة أخرى في مسيرة التوسع المستمر لمجموعة «هاشم» في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. فمنذ تأسيسها عام 1979 تحت اسم «هاشم للتجارة العامة ومطاحن الدقيق»، واصلت المجموعة نموها الثابت على مدار أكثر من أربعة عقود، متمسكة برؤيتها القائمة على جودة المنتجات، وتميز خدمة العملاء، وبناء علاقات راسخة مع مختلف أطياف المجتمع من المواطنين والمقيمين.

لقد شهد حفل الافتتاح حضوراً رفيع المستوى لمجموعة من كبار الشخصيات والمسؤولين، يتقدمهم أعضاء القيادة لـ «مجموعة هاشم»؛ وفي مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة مايانكوتي، والمديران الإداريان عبد الرزاق سي وعبد الرؤوف سي، والمدير حمزة سي. كما حضر أيضاً مدير التصنيع في مجموعة مالابار للذهب والماس، فيصل أ.ك، إلى جانب محمد شريف، وشميم، ونيسار ثالانجارا، وشاكو أولاكادان، وأعضاء آخرين من فريق الإدارة، والموظفين، والعملاء.

وقال مايانكوتي، رئيس مجلس إدارة مجموعة هاشم: «إن افتتاح فرعنا السابع في منطقة اليرموك لحظة فخر لنا جميعاً. ونحن ملتزمون بخدمة مجتمع الشارقة بمنتجات عالية الجودة، وقيمة حقيقية، وخدمة موثوقة لطالما ميزت مسيرتنا منذ عام 1979. ونتطلع قدماً إلى مواصلة توسيع نطاق تواجدنا وخدمة المزيد من المجتمعات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».

تدير مجموعة هاشم أعمالها حالياً عبر قطاعات تجارية عدة، تشمل الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، ومطاحن الدقيق، والتجارة العامة، والمتاجر الكبرى، ومنافذ بيع المكسرات والتوابل المتخصصة. كما تقدم عمليات طحن الدقيق التابعة لها أكثر من 300 نوع من التوابل والأعشاب النادرة، بالإضافة إلى خلطات مخصصة مطورة لتلبية الاحتياجات المنزلية والفندقية والتجارية.