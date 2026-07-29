3.2 مليارات درهم إيرادات «دبي لصناعات الطيران» بنمو 2.6%

حققت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بنمو الإيرادات واتساع هوامش الربحية، إلى جانب تعزيز مركزها المالي استعداداً لإتمام واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع تأجير الطائرات، بما يعزز مكانتها بين أكبر شركات القطاع عالمياً.

وأعلنت الشركة، تسجيل إيرادات بلغت 865.9 مليون دولار (3.2 مليارات درهم) خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقارنة مع 843.6 مليون دولار (3 مليارات درهم) في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ نحو 2.6%، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب إلى 229.9 مليون دولار مقابل 217.1 مليون دولار، مع تحسن هامش الربح المعدل قبل الضريبة إلى 26.6% مقارنة مع 25.7% قبل عام.

وأظهرت النتائج تحسناً في قوة المركز المالي، إذ ارتفعت السيولة المتاحة إلى 4.38 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.4 مليارات دولار في نهاية 2025، فيما بلغت نسبة تغطية السيولة مستوى قياسياً عند 1202%، في حين تراجع صافي القروض والاقتراضات إلى 9.8 مليارات دولار مقارنة مع 10.2 مليارات دولار بنهاية العام الماضي.

وعلى صعيد العمليات، استحوذت الشركة على 18 طائرة خلال النصف الأول من العام، وباعت 39 طائرة، كما وقعت 114 اتفاقية جديدة شملت عقود تأجير وتمديدات وتعديلات، بينما بلغ إجمالي الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب 638 طائرة. وفي قطاع الهندسة، نفذت الشركة 142 عملية فحص للطائرات، مع حجز نحو 720 ألف ساعة عمل.

وشهدت الفترة أيضاً الإعلان عن شراكتين استراتيجيتين لإطلاق منصات استثمار مشترك في الطائرات، الأولى مع «بلاكستون للائتمان والتأمين» عبر منصة «إكواتور»، التي تستهدف استثمارات سنوية بقيمة 1.6 مليار دولار، والثانية مع «نيوبرغر» عبر منصة «موستانغ»، التي تستهدف استثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار على المدى المتوسط.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "شكل النصف الأول من عام 2026 مرحلة مفصلية في مسيرة دبي لصناعات الطيران. فقد أعلنا خلال هذه الفترة عن الاستحواذ على شركة ماكواري إيرفاينانس المحدودة، إلى جانب تأسيس برنامجين طويلي الأجل للاستثمار المشترك بالتعاون مع مؤسسات مالية عالمية رائدة. ومن المتوقع أن تضيف هذه البرامج الاستثمارية المشتركة أصولاً جديدة من الطائرات بقيمة تقارب 15 مليار دولار أمريكي إلى إجمالي أسطولنا خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيتيح لنا اتساع نطاق أعمالنا، وتنوع حلولنا ومنتجاتنا، وانضباطنا الراسخ في معايير الاكتتاب، وقوة مركزنا المالي، تقديم خدمات أكثر شمولاً وتكاملاً لعملائنا من أي وقت مضى. وبعد إتمام صفقة الاستحواذ المعلن عنها سابقاً على ماكواري إير فاينانس، سنقدم خدماتنا لأكثر من 175 عميلاً من شركات الطيران في 75 دولة، من خلال أسطول يضم نحو 1.000 طائرة مملوكة ومدارة وقيد الطلب.