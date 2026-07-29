39.8 مليون درهم أرباح "ريسبونس بلس" خلال النصف الأول بنمو 96%

أعلنت شركة "ريسبونس بلس القابضة"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الأربعاء، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة الماضية المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلة نمواً قوياً في صافي الأرباح والإيرادات، مدفوعاً بتنويع خدماتها والتوسع الجغرافي في أسواق المنطقة وخارجها.

وسجلت ريسبونس بلس ميديكال صافي أرباح بلغ 39.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2026، بزيادة قدرها 96% مقارنة مع 20.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2025، في حين ارتفعت إيراداتها بنسبة 57% لتصل إلى 390.4 مليون درهم، مقارنة مع 248.1 مليون درهم في النصف الأول من العام 2025.

كما ارتفعت أرباح "ريسبونس بلس ميديكال" قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك بنسبة 76% لتصل إلى 58.1 مليون درهم، مقارنة مع 33 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت حقوق المساهمين 279.3 مليون درهم حتى 30 يونيو 2026، مقارنة مع 243.2 مليون درهم قبل عام.

وبلغ إجمالي أصول الشركة 545.1 مليون درهم كما في 30 يونيو 2026، مقارنة مع 387.2 مليون درهم بنهاية العام 2025، فيما بلغ العائد على السهم 0.20 درهم خلال الفترة محل المراجعة، بما يعكس التزام ريسبونس بلس ميديكال بتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها.

كما أعلن مجلس الإدارة عن إقرار توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 12 مليون درهم على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026. وسيُمكّن هذا القرار مساهمي الشركة من الحصول على 0.06 درهم للسهم الواحد، ليشكل إجمالي الأرباح 6% من رأس مال الشركة المدفوع.

خارطة الطريق

وقال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة "ريسبونس بلس القابضة" في معرض تعليقه على هذه النتائج: "يعكس الأداء القوي الذي حققته ريسبونس بلس القابضة خلال النصف الأول من العام 2026 النجاح في تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية طويلة الأمد، والتي ترتكز على التوسع الجغرافي، وتنويع الخدمات، والتميز التشغيلي. وينصب تركيزنا على توسيع محفظة خدمات الرعاية الطبية المتخصصة ما قبل المستشفى، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية. وستواصل المجموعة التزامها بتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها، إلى جانب تعزيز مرونة أنظمة الرعاية الصحية في الأسواق التي تعمل بها".

وقال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لريسبونس بلس القابضة: "تؤكد نتائج ريسبونس بلس القابضة خلال النصف الأول من العام 2026 قوة نموذج أعمالها المتكامل، ومرونته، وقدرته على التوسع. وشكلت المشاركة الناجحة في تنفيذ وتشغيل واحدة من أكبر عمليات نشر خدمات الطوارئ الطبية في المنطقة لخدمة موسم الحج محطةً بارزة خلال هذه الفترة، حيث وفرت الشركة فرقاً من المسعفين والأطباء وخدمات الإسعاف، بالتعاون الوثيق مع هيئة الهلال الأحمر السعودي. ويعكس هذا الإنجاز قدرة ريسبونس بلس على تنفيذ عمليات رعاية صحية معقدة وواسعة النطاق في أكثر البيئات تحدياً على مستوى العالم".

واستناداً إلى الأداء القوي خلال النصف الأول من العام الجاري، تعتزم ريسبونس بلس ميديكال تسريع استراتيجيتها للتوسع الدولي خلال النصف الثاني من العام 2026، من خلال استكشاف فرص جديدة في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، إلى جانب تعزيز ريادتها في الأسواق التي تعمل فيها حالياً، بما يشمل الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وسويسرا، والنرويج، وجزر البهاما.

وتدير ريسبونس بلس ميديكال، الشركة التابعة والذراع الأساسي للمجموعة، أكثر من 420 عيادة ميدانية، مستفيدة من أسطول يضم أكثر من 350 سيارة إسعاف برية، إضافة إلى خدمات الإسعاف الجوي، وخدمات الطوارئ الطبية المتقدمة، وبرامج التدريب والاستشارات الطبية وغير الطبية، لتقديم خدماتها لقاعدة من كبرى العملاء في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية عبر عدد من الأسواق الدولية.