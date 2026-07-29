«إمباور» تنال جائزة «سيل لاستدامة الأعمال» 2026

حصدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور) جائزة «سيل لاستدامة الأعمال» لعام 2026 عن فئة «الخدمات المستدامة»، تقديراً لريادتها في تقديم حلول تبريد مناطق مستدامة وصديقة للبيئة، ودورها في دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع التبريد.

ويعكس التكريم المكانة الريادة التي تحظى بها «إمباور» في قطاع تبريد المناطق على مستوى العالم، وتميزها كواحدة من أبرز الشركات في مجال خدمات المرافق والبنية التحتية المستدامة، حيث تُمنح هذه الجائزة للشركات التي تحقق تأثيراً بيئياً ملموساً من خلال الابتكار والالتزام بالممارسات المستدامة، إضافة إلى مساهمتها في تطوير نماذج أعمال تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وتواظب المؤسسة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية المستدامة التي تضمن خدمات تبريد عالية الجودة والكفاءة والموثوقية، وتوظيف أحدث التقنيات المستدامة في جميع نواحي أعمالها، بما في ذلك تقنيات تخزين الطاقة الحرارية (TES) واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة (TSE) في محطاتها المختلفة، وغيرها من الابتكارات الخضراء التي تدعم جهود خفض الانبعاثات ومسيرة التنمية المستدامة في دبي ودولة الإمارات.

تطوير

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور): «نفخر بحصول «إمباور» على جائزة الخدمات المستدامة ضمن جوائز «سيل لاستدامة الأعمال» لعام 2026، والتي تمثل تقديراً عالمياً لجهودنا المستمرة في تطوير حلول تبريد مناطق مبتكرة وعالية الكفاءة، تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بجعل الاستدامة محوراً أساسياً في جميع عملياتنا واستراتيجياتنا، من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد، وتبني أحدث التقنيات والحلول الذكية، وتعزيز الاعتماد على الممارسات التشغيلية التي تحد من الانبعاثات الكربونية وتحافظ على الموارد الطبيعية. وفي «إمباور»، نؤمن بأن الاستدامة ليست مجرد هدف، بل نهج عمل متكامل يقود جميع قراراتنا واستثماراتنا، ويحفزنا على مواصلة الابتكار لتقديم خدمات تبريد مناطق موثوقة وذات كفاءة عالمية، تسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة ومرونة.

ويجسد التكريم ثمرة الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق عمل «إمباور»، وما يتمتع به من خبرات وكفاءات وشغف بالتميز، وهو ما مكن المؤسسة من ترسيخ مكانتها كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، ونموذج عالمي في تبني أفضل الممارسات البيئية والتشغيلية. وسنواصل العمل انطلاقاً من رؤيتنا الهادفة إلى دعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الحياد المناخي والتنمية المستدامة، والإسهام في بناء مدن المستقبل، مع الاستمرار في وضع معايير جديدة للتميز والابتكار في قطاع خدمات تبريد المناطق على المستويين الإقليمي والعالمي».