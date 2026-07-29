166.3 مليون درهم أرباح «إي إس جي ستاليونز الإمارات» النصفية بنمو 44%

أعلنت مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نمو إيراداتها بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 766.69 مليون درهم خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 44% ليصل إلى 166.30 مليون درهم، ونمت الأرباح التشغيلية قبل الضريبة بنسبة 47% لتبلغ 193.48 مليون درهم، ما يعكس استمرار الكفاءة التشغيلية، والانضباط في التنفيذ، وقوة محفظة أعمال المجموعة المتنوعة.

كما ارتفع الربح الإجمالي بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 263.64 مليون درهم، ونما إجمالي الأصول بنسبة 11% ليصل إلى 4.8 مليارات درهم، فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 10% ليبلغ 3.2 مليارات درهم، ما يعزز المركز المالي القوي لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» ويؤكد تركيزها المستمر على تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وجاء أداء المجموعة خلال النصف الأول مدفوعاً باستمرار التحسينات التشغيلية، وكفاءة تخصيص رأس المال، والمساهمات القوية من محفظة أعمالها المتنوعة، ولا سيما في قطاعي التطوير العقاري وخدمات القوى العاملة. كما أسهمت مبادرات المجموعة المستمرة لتحسين محفظة أعمالها في تعزيز الربحية الإجمالية، مع الحفاظ على نهج منضبط في النمو والاستثمار.

مقومات راسخة

وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»: «يؤكد أداؤنا قوة محفظة المجموعة المتنوعة، وأهمية بناء أعمال تستند إلى مقومات راسخة للنمو على المدى الطويل. ومع مواصلة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، نركز على توسيع قاعدة أصولنا، والحفاظ على الانضباط المالي، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا. كما أن الفرص التي نرصدها في قطاعات أعمالنا الرئيسة تمنحنا أساساً قوياً لتحقيق نمو مستدام طويل الأمد».

وقال كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»: «استفدنا خلال النصف الأول من الانضباط في التنفيذ، والتحسينات المستمرة في العمليات التشغيلية، والإدارة المدروسة لرأس المال عبر مختلف أعمالنا. وقد أسهم قطاعا التطوير العقاري وخدمات القوى العاملة، بشكل قوي في النتائج خلال هذه الفترة، فيما أسهمت محفظة أعمالنا الأكثر كفاءة في تعزيز الربحية. ونركز في المجموعة على تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية للنمو، وتعزيز الكفاءة عبر مختلف أعمالنا، والاستثمار في الفرص الواعدة التي تدعم النمو المستدام وتحقيق الأرباح».

وخلال النصف الأول، واصلت «إي إس جي ستاليونز الإمارات» تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية للنمو عبر محفظة أعمالها المتنوعة. وكان من أهم الإنجازات إطلاق مشروع «روتانا ريزيدنسز» في جزيرة الريم، بقيمة تطوير إجمالية تقدر بنحو مليار درهم. ويعكس المشروع تنامي الطلب على المشاريع السكنية المرتبطة بعلامات تجارية بارزة، ويعزز حضور المجموعة في سوق التطوير العقاري في دولة الإمارات.

وواصلت الشركات التابعة للمجموعة عبر مختلف محفظة أعمالها، تحقيق أداء تشغيلي وتجاري إيجابي، ما دعم النتائج المالية والأهداف الاستراتيجية للمجموعة خلال هذه الفترة.