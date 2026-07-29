تعاون بين «أبوظبي التجاري» و«إعمار للتطوير» لتمويل شراء العقارات الجاهزة وقيد الإنشاء

أعلنت إعمار للتطوير وبنك أبوظبي التجاري عن إطلاق تعاون استراتيجي يهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتمكينهم من شراء العقارات الجاهزة وقيد الإنشاء، ضمن محفظة إعمار للتطوير من المجمعات السكنية الفاخرة في دبي.

ويجمع التعاون بين الخبرات المتعمقة لبنك أبوظبي التجاري في مجال التمويل العقاري والمحفظة العقارية الرائدة لإعمار للتطوير، مستهدفاً توفير حلول تمويلية مبتكرة للعملاء المؤهلين الراغبين في شراء العقارات الجاهزة وقيد الإنشاء، عبر تجربة رقمية سهلة تتيح لهم الحصول على موافقة مبدئية للتمويل العقاري. كما سيستفيد العملاء من معدلات تمويل تنافسية، إلى جانب إتاحة خاصية تجديد الموافقة المسبقة سنوياً حتى موعد التسليم، بما يعزز قدرة العملاء على التخطيط المالي بثقة والاستفادة من التمويل المطلوب بسلاسة أكبر طوال فترة الإنشاء.

وبموجب هذه الحلول الجديدة لتمويل العقارات الجاهزة وقيد الإنشاء، سيتمكن العملاء المؤهلون من الحصول على موافقة مسبقة لتمويل عقاري تصل نسبته إلى 50% من قيمة العقار. وتمتد الموافقة المسبقة في مرحلتها الأولى لمدة 12 شهراً، مع إمكانية تجديدها سنوياً، لتبقى سارية طوال فترة الإنشاء وحتى موعد التسليم، بما يمنح العملاء قدراً أكبر من الثقة والسهولة في الحصول على التمويل اللازم للدفعات المستحقة عند التسليم.

ولتمكين العملاء من امتلاك وحدات سكنية ضمن مشاريع إعمار للتطوير، سواء أكانت جاهزة أم قيد الإنشاء، يقدم بنك أبوظبي التجاري معدلات فائدة متميزة في السوق تبدأ من 3.49% سنوياً، وبسعر ثابت لمدة ثلاث سنوات ولفترة محدودة مع الإعفاء من الرسوم الإدارية ورسوم التقييم، بما يسهم في خفض التكاليف الأولية للعملاء وتعزيز قدرتهم على الشراء.

ويعكس هذا التعاون المكانة الراسخة التي يتمتع بها القطاع العقاري في دبي ودوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات. ومن خلال الاستفادة من حلول التمويل المبتكرة والمحفظة العقارية الرائدة على مستوى المنطقة، تسهم إعمار للتطوير وبنك أبوظبي التجاري في تسهيل مسار تملك الوحدات العقارية للعملاء، بما يواكب رؤية دبي طويلة الأجل والمتمثلة في تعزيز تطوير مجتمعات عمرانية مستدامة تلبي تطلعات المستقبل.