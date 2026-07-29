338 مليون درهم أرباح الواحة كابيتال في النصف الأول بنمو 62%

أعلنت شركة الواحة كابيتال المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الأربعاء، عن تحقيق أداء قوي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، حيث سجلت صافي أرباح بقيمة 338 مليون درهم، مدعومة بالأداء القوي عبر منصتها الاستثمارية المتنوعة.

وخلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، سجلت الواحة كابيتال صافي أرباح بلغ 338 مليون درهم، بزيادة نسبتها 62% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي الدخل 479 مليون درهم. كما وصل إجمالي الأصول المدارة إلى 13.9 مليار درهم كما في 30 يونيو 2026، في حين ارتفعت الأصول المدارة لصالح أطراف ثالثة إلى نحو 8.5 مليارات درهم، عقب تسجيل صافي تدفقات تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار أمريكي خلال الفترة.

أداء قوي

وقال وليد المقرب المهيري رئيس مجلس الإدارة: حققت الواحة كابيتال أداءً قوياً ولافتاً خلال النصف الأول من عام 2026، إذ ارتفع صافي أرباحها بنسبة 62% على أساس سنوي، ليبلغ 338 مليون درهم. ويجسد هذا النمو متانة منصتها الاستثمارية المتنوعة، وكفاءة نهجها في تخصيص رأس المال، وقدرتها على التنفيذ المنضبط والمتسق لاستراتيجيتها طويلة الأمد.

كما أكد النصف الأول من العام أهمية التنويع كأحد الركائز الأساسية لنموذج أعمالنا. وقد صممت محفظتنا الاستثمارية بعناية لتتوزع عبر مناطق جغرافية وقطاعات وفئات أصول متنوعة، بما يمنحنا المرونة اللازمة للتعامل مع مختلف ظروف السوق واغتنام الفرص الاستثمارية عند ظهورها.

تقدم ملموس

وقال محمد حسين النويس مدير الإدارة: على الرغم من الظروف الاقتصادية الكلية الصعبة، واصلت ركائز أعمالنا الثلاث تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2026، بالتزامن مع إحراز تقدم ملموس نحو المرحلة المقبلة من النمو. فقد واصلت واحة للاستثمار تعزيز زخمها، مستقطبة رؤوس أموال من أطراف ثالثة تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار أمريكي، ليتجاوز إجمالي الأصول المدارة 3 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة. كما سجلت واحة للاستثمارات الخاصة نمواً لافتاً، بعدما تضاعف صافي دخلها ثلاث مرات على أساس سنوي ليصل إلى 114 مليون درهم، فيما واصلت الواحة لاند التقدم في توسعة منصتها للعقارات الصناعية واللوجستية، بما يدعم تنمية قاعدة دخلها المتكرر ويعزز آفاق نموها المستقبلي. ومع مواصلة توسيع نطاق منصاتنا الاستثمارية، يظل تركيزنا منصباً على تعزيز الأرباح المتكررة، وترسيخ أسس النمو طويل الأمد، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا.

وحافظت الواحة كابيتال على مركزها المالي المتين، والذي جاء مدعوماً بجملة من العوامل الرئيسية شملت رصيداً نقدياً مريحاً وسيولة وافرة متاحة من خلال التسهيل الائتماني المتجدد.

«الواحة للاستثمار»

سجلت «الواحة للاستثمار»، شركة إدارة الأصول المملوكة بالكامل لشركة الواحة كابيتال، صافي ربح بلغ 302 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 67% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فيما بلغ إجمالي الدخل 357 مليون درهم، كما بلغت إيرادات الرسوم 153 مليون درهم، مسجلة نمواً بنحو 38% على أساس سنوي.

واستمر الطلب القوي من المستثمرين، حيث استقطبت «الواحة للاستثمار» رؤوس أموال من أطراف ثالثة تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام، لترتفع الأصول المدارة لصالح أطراف ثالثة إلى 2.3 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا النمو استمرار ثقة المستثمرين من المؤسسات والشركات في سجل «الواحة للاستثمار» الاستثماري الحافل على المدى الطويل ونهجها الاستثماري النشط.

وواصلت الاستراتيجيات الاستثمارية الرئيسية للشركة تسجيل أداء قوي ومستدام. فمنذ التأسيس، حقق صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بالأسواق الناشئة عائداً تراكمياً بلغ 330.4%، فيما سجل صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عائداً تراكمياً قدره 439.1%. كما حقق صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت عائداً تراكمياً بنسبة 40.5%، بما يعكس قوة استراتيجيات «الواحة للاستثمار» وقدرتها على تحقيق أداء متميز عبر مختلف دورات السوق.

«الاستثمارات الخاصة»

حققت واحة «للاستثمارات الخاصة» صافي ربح بلغ 114 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 119 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026. وجاء هذا الأداء مدعوماً بالقيمة المحققة من عدد من الاستثمارات المختارة، إلى جانب مكاسب القيمة العادلة المسجلة ضمن المحفظة.