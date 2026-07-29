دبي للاستثمار تستحوذ على 100% من أسهم «كليمنصو الطبي»

أعلنت دبي للاستثمار استكمال استحواذها على 80% من أسهم مركز كليمنصو الطبي دبي، لترتفع ملكيتها من 20% إلى 100%.

وتمت الصفقة عبر دبي للاستثمار الصناعي، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، وتمثل علامة فارقة في استراتيجية دبي للاستثمار الرامية إلى زيادة ملكيتها في المؤسسات الرائدة العاملة ضمن قطاعات تتمتع بآفاق نمو قوية على المدى الطويل، بما يمكنها من القيام بدور أكثر استراتيجية في توجيه خطط التوسع وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وبموجب هذه الصفقة، يصبح مركز كليمنصو الطبي دبي مملوكاً بالكامل من قبل المجموعة.

خطوة استراتيجية

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: «تمثل ملكية دبي للاستثمار الكاملة لمركز كليمنصو الطبي دبي خطوة استراتيجية تعكس ثقتنا بالفرص الواعدة التي يتيحها قطاع الرعاية الصحية على المدى الطويل، بالإضافة إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها المركز كأحد أبرز مزودي خدمات الرعاية الطبية المتخصصة في المنطقة. وتوفر لنا الملكية الكاملة قدرة أكبر على تسريع خطط النمو وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق الخدمات المتخصصة، والاستثمار في القدرات الطبية والتقنيات الحديثة التي تساهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتعزيز الكفاءة التشغيلية. سنواصل دعم تطور مركز كليمنصو الطبي دبي وتعزيز مكانته بين أبرز وجهات الرعاية الصحية المتقدمة في المنطقة، لضمان قيمة مستدامة للمرضى والمساهمين ودعم تطور قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

ويقع مركز كليمنصو الطبي في مدينة دبي الطبية، ونجح منذ انطلاق عملياته عام 2020 في تعزيز مكانته كأحد أبرز مستشفيات الرعاية الصحية المتخصصة في الإمارات. ويضم مركز كليمنصو الطبي دبي أكثر من 100 سرير، إلى جانب فريق متعدد التخصصات من الأطباء والممرضين والمتخصصين في الرعاية الصحية. ويعد المركز جزءاً من شبكة كليمنصو الطبية العالمية ويجمع بين الخبرات الطبية العالمية والبنية التحتية المتطورة لتقديم خدمات صحية شاملة وفق أعلى المعايير الدولية.