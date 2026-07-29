4.9 مليارات درهم أرباح «الدار» في النصف الأول بنمو 18%

أعلنت شركة الدار العقارية نتائجها المالية عن النصف الأول من عام 2026. وارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة في النصف الأول بنسبة نمو 18% على أساس سنوي ليبلغ 4.9 مليارات درهم، بفضل تسجيل إيرادات المشاريع التطويرية قيد التنفيذ والأرباح المستقرة التي حققتها محفظة العقارات الاستثمارية المتنوعة.

وارتفعت ربحية السهم بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 0.53 درهم خلال النصف الأول من العام.

وسجلت المجموعة مبيعات تطويرية بقيمة 12.1 مليار درهم خلال النصف الأول، بما يعكس نهجاً متوازناً في إطلاق المشاريع الجديدة في دولة الإمارات استجابة لظروف السوق، مع طرح ثلاثة مشاريع ناجحة في الدولة خلال الربع الثاني.

وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية 71.6 مليار درهم بنهاية يونيو، منها 59.9 مليار درهم لمشاريع في الإمارات.

واستقطبت مشاريع الدار في الإمارات إقبالاً متواصلاً من العملاء الدوليين، إذ بلغت المبيعات للمشترين الدوليين والمقيمين الأجانب 7.6 مليارات درهم خلال النصف الأول، بما يمثل 80% من إجمالي المبيعات في الدولة.

وعززت شركتا الدار الدوليتان، «سوديك» و«لندن سكوير»، مساهمتهما في مبيعات المجموعة، مع نمو مبيعاتهما خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 171% و236% على التوالي.

وسجلت الدار للاستثمار نمواً في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى 1.8 مليار درهم، بدعم من ارتفاع معدلات الإشغال ونمو الإيجارات وصفقات الاستحواذ الاستراتيجية الأخيرة، ومنها محفظة لوجستية في «كيزاد» ومباني «ذا لينك» في مدينة مصدر خلال الربع الثاني.

وارتفعت قيمة الأصول التي تديرها الدار للاستثمار إلى 56 مليار درهم. وبلغت قيمة محفظة مشاريع «التطوير والاحتفاظ»، التي تدعم نمو الدخل مستقبلاً، 20 مليار درهم بعد إضافة خمسة مشاريع جديدة خلال الربع الثاني واكتمال منشأة لصالح شركة «إمارات سناك فودز».

ثمرة مباشرة

وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة الدار: «يمثل الأداء القوي الذي حققته الدار في النصف الأول من العام ثمرة مباشرة لاستراتيجية واضحة وقرارات استثمارية مدروسة اتخذناها على مدى سنوات، أسفرت عن بناء منظومة أعمال قوية وعالية التنوع تستند إلى ملاءة مالية استثنائية. ويمنحنا هذا التنوع ميزة جوهرية، إذ مكننا من الاستفادة من النمو الذي تشهده أبوظبي وترجمة هذه المقومات القوية إلى أداء إيجابي في مختلف أعمالنا. وكان ذلك واضحاً خلال النصف الأول في استمرار النشاط وثبات ثقة العملاء، مع تواصل الطلب على مشاريعنا وارتفاع معدلات الإشغال ونمو الإيجارات في العقارات الاستثمارية ضمن محفظتنا المدرة للدخل البالغة قيمتها 56 مليار درهم».

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «حققت الدار أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام، تميز بهوامش تشغيلية جيدة، ونمو متواصل في الإيرادات، وارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 18% على أساس سنوي. وتعكس النتائج مزايا نموذج أعمالنا المتنوع والمرن، كما تؤكد المكانة القوية التي رسختها المجموعة في السوق على مدى سنوات.

وواصلت أعمالنا التطويرية توليد إيرادات قوية بفضل تقدمنا المستمر في إنجاز العديد من مشاريعنا قيد التنفيذ في دولة الإمارات، فيما اكتسب نشاطنا في المملكة المتحدة ومصر وتيرة نمو متسارعة. واستقطبت مشاريعنا الجديدة في الدولة طلباً كبيراً من المشترين الدوليين والمقيمين الأجانب، الذين شكلوا 80% من إجمالي المبيعات في النصف الأول، ما يعزز سمعتنا قبل إطلاق المشاريع المقررة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها الوحدات السكنية في «مرسى السعديات»، وجهة الدار البحرية الجديدة التي تبلغ قيمتها التطويرية الإجمالية 100 مليار درهم».

الدار للتطوير

ارتفعت إيرادات الدار للتطوير في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 5.9 مليارات درهم. وخلال النصف الأول، نمت الإيرادات بنسبة 10% لتبلغ 12.4 مليار درهم، فيما زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21% لتصل إلى 4.0 مليارات درهم، بفضل استمرار تحويل الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى إيرادات فعلية. وتراجعت مبيعات المجموعة في الربع الثاني بنسبة 43% لتبلغ 5.4 مليارات درهم، فيما انخفضت مبيعاتها في النصف الأول بنسبة 34% على أساس سنوي إلى 12.1 مليار درهم، بما يعكس نهجاً متوازناً في إطلاق المشاريع الجديدة استجابة لظروف السوق السائدة في دولة الإمارات. وخفف من أثر هذا التراجع جزئياً النشاط البيعي القوي لشركتي «سوديك» في مصر و«لندن سكوير» في المملكة المتحدة.