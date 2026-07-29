4.9 مليارات درهم أرباح «الدار» في النصف الأول بنمو 18%

أعلنت شركة الدار العقارية نتائجها المالية عن النصف الأول من عام 2026. وارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة في النصف الأول بنسبة نمو 18% على أساس سنوي ليبلغ 4.9 مليارات درهم، بفضل تسجيل إيرادات المشاريع التطويرية قيد التنفيذ والأرباح المستقرة التي حققتها محفظة العقارات الاستثمارية المتنوعة.
وارتفعت ربحية السهم بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 0.53 درهم خلال النصف الأول من العام.
وسجلت المجموعة مبيعات تطويرية بقيمة 12.1 مليار درهم خلال النصف الأول، بما يعكس نهجاً متوازناً في إطلاق المشاريع الجديدة في دولة الإمارات استجابة لظروف السوق، مع طرح ثلاثة مشاريع ناجحة في الدولة خلال الربع الثاني.
وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية 71.6 مليار درهم بنهاية يونيو، منها 59.9 مليار درهم لمشاريع في الإمارات.
واستقطبت مشاريع الدار في الإمارات إقبالاً متواصلاً من العملاء الدوليين، إذ بلغت المبيعات للمشترين الدوليين والمقيمين الأجانب 7.6 مليارات درهم خلال النصف الأول، بما يمثل 80% من إجمالي المبيعات في الدولة.
وعززت شركتا الدار الدوليتان، «سوديك» و«لندن سكوير»، مساهمتهما في مبيعات المجموعة، مع نمو مبيعاتهما خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 171% و236% على التوالي.
وسجلت الدار للاستثمار نمواً في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى 1.8 مليار درهم، بدعم من ارتفاع معدلات الإشغال ونمو الإيجارات وصفقات الاستحواذ الاستراتيجية الأخيرة، ومنها محفظة لوجستية في «كيزاد» ومباني «ذا لينك» في مدينة مصدر خلال الربع الثاني.
وارتفعت قيمة الأصول التي تديرها الدار للاستثمار إلى 56 مليار درهم. وبلغت قيمة محفظة مشاريع «التطوير والاحتفاظ»، التي تدعم نمو الدخل مستقبلاً، 20 مليار درهم بعد إضافة خمسة مشاريع جديدة خلال الربع الثاني واكتمال منشأة لصالح شركة «إمارات سناك فودز».
ثمرة مباشرة
وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة الدار: «يمثل الأداء القوي الذي حققته الدار في النصف الأول من العام ثمرة مباشرة لاستراتيجية واضحة وقرارات استثمارية مدروسة اتخذناها على مدى سنوات، أسفرت عن بناء منظومة أعمال قوية وعالية التنوع تستند إلى ملاءة مالية استثنائية. ويمنحنا هذا التنوع ميزة جوهرية، إذ مكننا من الاستفادة من النمو الذي تشهده أبوظبي وترجمة هذه المقومات القوية إلى أداء إيجابي في مختلف أعمالنا. وكان ذلك واضحاً خلال النصف الأول في استمرار النشاط وثبات ثقة العملاء، مع تواصل الطلب على مشاريعنا وارتفاع معدلات الإشغال ونمو الإيجارات في العقارات الاستثمارية ضمن محفظتنا المدرة للدخل البالغة قيمتها 56 مليار درهم».