أرباح «غذاء القابضة» النصفية تتجاوز 666 مليون درهم بنمو 11%

أعلنت شركة غذاء القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «2 بوينت زيرو»، عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026.

ونما إجمالي الأرباح بنسبة 11% مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 666.2 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بارتفاع قاعدة إيرادات المجموعة واستمرار النمو عبر عملياتها المتنوعة.

وخلال النصف الأول من العام، ارتفعت الإيرادات بنسبة 28% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 3.4 مليارات درهم، ما يعكس استمرار الزخم عبر قطاعات الأعمال الأساسية للمجموعة، واستدامة الطلب على فئات الأغذية الأساسية.

وتسارع النمو خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 34% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 1.7 مليار درهم.

الطلب القوي

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غذاء القابضة»: «حققت «غذاء» أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام، مع نمو ثابت في الإيرادات وتسارع الزخم خلال الربع الثاني، ما يعكس مرونة منصتنا المتنوعة واستمرار الطلب القوي عبر فئاتنا الأساسية. وواصلنا تنفيذ استراتيجيتنا الخاصة بالمنتجات الطازجة من خلال استحواذ «مجموعة إن آر تي سي» على شركة «تازة»، ما عزز حضورنا في قطاع الفواكه والخضروات ودعم قدراتنا في مجال التوزيع عبر سلسلة القيمة من المزارع إلى الأسواق. واستكمالاً لهذا الزخم، وقعت مزارع العين و «إن آر تي سي»، التابعتان للمجموعة، مذكرة تفاهم لإطلاق «العين تازة»، في خطوة تهدف إلى الجمع بين القدرات المتكاملة للجانبين لتأسيس منصة محلية متكاملة للعصائر. وإلى جانب الإدارة المنضبطة للمحفظة والتركيز المستمر على الكفاءة التشغيلية، تعزز هذه المبادرات التزامنا بدعم أجندة الأمن الغذائي في دولة الإمارات وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».

وتشكل مذكرة التفاهم بين مجموعة مزارع العين ومجموعة «إن آر تي سي» خطوة استراتيجية توحد القدرات المتكاملة للطرفين في مجالات التوريد والمعالجة والتصنيع والتوزيع، تمهيداً لطرح «العين تازة» خلال عام 2026. وعلى الصعيد التشغيلي، أحرزت «غذاء» تقدماً في تنفيذ نظام تخطيط الموارد المؤسسية «SAP» لتعزيز الكفاءة والتكامل ووضوح البيانات وقابلية التوسع عبر المنصة. وتهدف عملية التحول الشاملة إلى تحديث البنية التكنولوجية للمجموعة، وتحسين الوضوح في سلسلة الإمداد، ودعم اتخاذ قرارات أكثر اعتماداً على البيانات.