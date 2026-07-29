«دو» تطلق دليلاً يساعد الشركات على التحول الرقمي للأعمال

أطلقت شركة «دو» دليل «du Business» العملي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع شركة «هواوي» في الإمارات، والذي يأتي تحت عنوان «من التأسيس إلى الانطلاق نحو النمو»، والمصمم خصيصاً لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، التي تمثل ركيزة أساسية لاقتصاد الإمارات، في تبسيط مسار تحولها الرقمي وتحقيق نمو مستدام لأعمالها من خلال حلول رقمية عملية تسهم في تحقيق نتائج ملموسة.

ويسلط الدليل العملي الضوء على المرحلة المقبلة من التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

ويستند الدليل العملي إلى إحدى أكثر الدراسات شمولاً حول التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، والتي اعتمدت على مقابلات مباشرة مع 648 شركة صغيرة ومتوسطة أُجريت خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، وشملت جميع الإمارات السبع في الدولة وخمسة قطاعات اقتصادية رئيسية.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «دو»، إن: «الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تمتلك العديد من الأدوات الرقمية، لكن ينقصها التوجيه الذي يمكنها من تحقيق أقصى استفادة من هذه الأدوات لخدمة أعمالها، ولمعالجة ذلك تعاوننا مع «هواوي» لتحديد أهم النقاط التي يمكن أن تحقق فيها الحلول الرقمية الأثر الأكبر، حيث نوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة خارطة طريق تركز على تحقيق نتائج ملموسة يمكنها البدء في تطبيقها على الفور، بدءاً من تعزيز التفاعل مع العملاء وتحسين التدفقات النقدية، وصولاً إلى بناء المرونة التشغيلية وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي».