العبار وبن كلبان الأعلى حصولاً على المكافآت والرواتب في دبي

أظهرت إحصائية أن 75 إدارياً من كبار التنفيذيين في شركات مختلفة من الشركات الإماراتية المدرجة في سوق دبي المالي حصلوا على أعلى الرواتب والمكافآت خلال عام 2025.

وترصد «أرقام» الرواتب والمكافآت لكبار التنفيذيين المفصح عنها في تقارير الحوكمة الصادرة من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، مزودة بقائمة لأعلى التنفيذيين أجراً خلال عام 2025.

فيما أظهرت قائمة أرقام للتنفيذيين الأعلى دخلاً في الشركات المدرجة بسوق دبي المالي أن محمد علي راشد العبار، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، حصل على رواتب وبدلات ومكافآت بقيمة 48 مليون درهم خلال عام 2025.

يليه نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار خالد جاسم بن كلبان، بحصوله على رواتب ومكافآت بمقدار 18.36 مليون درهم خلال عام 2025، ومن ثم في المرتبة الثالثة الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار العقارية أميت جاين، الذي تقاضى رواتب وبدلات ومكافآت بـ 14.28 مليون درهم عن عام 2025.

وجاء في المرتبة الرابعة الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة «دو» فهد الحساوي، الذي تقاضى رواتب وبدلات ومزايا نقدية / عينية وأتعاباً إضافية متغيرة مستندة إلى الأداء بقيمة 13.06 مليون درهم، خلال عام 2025، تبعه في المرتبة الخامسة الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد العقارية عامر عبدالعزيز حسين، بحصوله على مكافآت بدون رواتب وبدلات بـ 9.25 ملايين درهم خلال عام 2025، كما يوضح الجدول التالي:

كبار التنفيذيين الأعلى من حيث الرواتب والمكافآت في سوق دبي خلال عام 2025 – (مليون درهم):

إعمار العقارية- محمد العبار 48.00 48.00 عضو مجلس الإدارة، والعضو المنتدب رواتب وبدلات 12 مليون درهم ومكافآت بـ 36 مليون درهم، بالإضافة إلى نفقات السفريات المتعلقة بالأعمال والمصروفات اللوجستية، وتم تسجيل مبلغ 13.32 مليون درهم مكافآت عن المجلس وفقاً لسياسة الشركة.

دبي للاستثمار -خالد جاسم بن كلبان 13.34 18.36 نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين رواتب ومكافآت بـ12.83 مليون درهم.

إعمار العقارية- أميت جاين 12.28 14.28 الرئيس التنفيذي للمجموعة رواتب وبدلات ومكافآت بـ 9 ملايين درهم، بالإضافة إلى أسهم وهمية ضمن برنامج خطة الحوافز للأعوام 2023- 2025 بمقدار 533.78 ألف سهم.

الاتصالات المتكاملة دو- فهد الحساوي 8.87 13.06 الرئيس التنفيذي رواتب وبدلات وأي مزايا نقدية/عينية مدفوعة لعام 2025، ومجموع الأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء المدفوعة لعام 2025بـ 9.25 ملايين درهم.

الاتحاد العقارية -عامر عبدالعزيز حسين 10.00 9.25 الرئيس التنفيذي مكافآت بدون رواتب وبدلات ومزايا أخرى.

سبينس- سونيل كومار 6.77 7.83 الرئيس التنفيذي رواتب وبدلات ومكافآت ومزايا أخرى.

أرامكس -عثمان الجده 2.78 7.72 الرئيس التنفيذي للمجموعة (السابق) رواتب ومخصصات ومدفوعات أخرى ومدفوعات مستحقة مستقبلاً، استقال 24 أبريل 2025

الاتصالات المتكاملة دو- قيس بن حميدة 4.42 7.33 الرئيس التنفيذي للشؤون المالية رواتب وبدلات وأي مزايا نقدية/عينية مدفوعة لعام 2025، ومجموع الأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء المدفوعة لعام 2025 بـ 4.82 ملايين درهم.

العربية للطيران -عادل عبدالله علي 7.20 7.20 الرئيس التنفيذي للمجموعة رواتب وبدلات عن عام 2025، بالإضافة إلى مكافآت عن عام 2025 عبارة عن نسبة 2% من صافي الربح.

أمانات القابضة - جون ايارلاند 3.51 7.15 الرئيس التنفيذي رواتب وبدلات ومكافآت ومزايا أخرى. تاريخ التعيين مارس 2024

سوق دبي المالي - حامد علي 3.54 7.13 الرئيس التنفيذي رواتب وبدلات ومكافآت ومكافآت أخرى نقدية /عينية للعام 2025.

إعمار العقارية- أحمد المطروشي 6.60 6.71 المدير التنفيذي رواتب وبدلات ومكافآت بـ 4.32 مليون درهم، بالإضافة إلى أسهم وهمية ضمن برنامج خطة الحوافز للأعوام 2023- 2025 بمقدار 271.26 ألف سهم.

أملاك للتمويل- عارف الهرمي البستكي 3.06 6.67 الرئيس التنفيذي رواتب وبدلات ومكافآت.

الاتصالات المتكاملة دو - دييقو كامبيروس 3.65 6.54 الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال العملاء وقنوات التواصل رواتب وبدلات وأي مزايا نقدية / عينية مدفوعة لعام 2025، ومجموع الأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء المدفوعة لعام 2025 بـ 4.17 ملايين درهم.

تبريد- خالد عبدالله المرزوقي 5.90 6.40 الرئيس التنفيذي رواتب وبدلات ومكافآت وحوافز أخرى. استقال نوفمبر 2025

الاتصالات المتكاملة دو - سليم البلوشي 3.34 6.09 الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا رواتب وبدلات وأي مزايا نقدية /عينية مدفوعة لعام 2025، ومجموع الأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء المدفوعة لعام 2025 بـ 4.21 ملايين درهم.

دبي للمرطبات - طارق السقا 4.17 6.01 الرئيس التنفيذي السابق بدل إنذار بقيمة 431 ألف درهم، ومكافئات العام 2024 تم دفعها في العام 2025بـ 3.07 ملايين درهم، ومستحقات نهاية الخدمة بـ 2.50 مليون درهم. تقاعد بتاريخ 11 ديسمبر 2024.

الرمز كوربوريشن - محمد المرتضى الدندشي 2.83 5.87 العضو المنتدب رواتب ومكافآت.

مجموعة تيكوم - عبدالله بالهول 5.04 5.44 الرئيس التنفيذي رواتب وبدلات ومكافآت.

الوطنية للتأمينات العامة - د. عبدالزهرة عبدالله علي التركي 3.52 4.41 الرئيس التنفيذي رواتب وبدلات بدون مكافآت.

تبريد - عادل سالم الواحدي 4.33 4.24 الرئيس المالي التنفيذي رواتب وبدلات ومكافآت وحوافز أخرى.

الاتصالات المتكاملة دو - كريم بنكيران 3.87 4.11 الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية رواتب وبدلات وأي مزايا نقدية/عينية مدفوعة لعام 2025، ومجموع الأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء المدفوعة لعام 2025 بـ 1.78 مليون درهم.

أمانات القابضة - فادي حبيب 2.93 3.85 مدير الاستثمارات السابق رواتب وبدلات ومكافآت ومزايا أخرى. ترك المنصب 31 مايو 2025 وتم تعيينه عضو منتدب للمسار الشامل للتعليم شركة تابعة 1 يونيو 2025

تبريد - د. يوسف الحمادي 3.67 3.77 الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول رواتب وبدلات ومكافآت وحوافز أخرى. تاريخ التعيين يناير 2026.

باركن - محمد عبدالله آل علي 2.03 3.76 الرئيس التنفيذي رواتب وبدلات ومكافآت.

إعمار العقارية - هشام هيكل 3.53 3.56 الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة رواتب وبدلات ومكافآت بـ 1.38 مليون درهم بالإضافة إلى أسهم وهمية ضمن برنامج خطة الحوافز للأعوام 2023- 2025 بمقدار 151.79 ألف سهم..

سالك - إبراهيم سلطان الحداد 2.40 3.38 الرئيس التنفيذي رواتب وبدلات ومكافآت.

الاتحاد العقارية - تانيا ميلز 4.12 3.31 رئيس قسم المبيعات والتسويق رواتب وبدلات ومكافآت ومكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2025.

الاتصالات المتكاملة دو - ديميتريس ليولياس 0.97 3.31 الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والذكاء الاصطناعي رواتب وبدلات وأي مزايا نقدية/عينية مدفوعة لعام 2025، ومجموع الأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء المدفوعة لعام 2025 بـ 1.21 مليون درهم. تاريخ التعيين سبتمبر 2024

سوق دبي المالي -علي الهاشمي 1.63 3.18 الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستراتيجية رواتب وبدلات ومكافآت ومكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2025.

سلامة محمد علي بوعبان - 3.14 الرئيس التنفيذي للمجموعة رواتب وبدلات ومكافآت. تاريخ التعيين 3 مارس 2025.

الرمز كوربوريشن- هيثم عضيمة 1.62 3.00 الرئيس التنفيذي للمجموعة - الخدمات المالية رواتب ومكافآت.

الرمز كوربوريشن - كريم شعيب 1.42 3.00 الرئيس التنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية الاستثمارية رواتب ومكافآت.

الاتصالات المتكاملة دو - جاسم العوضي 2.70 2.90 الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات رواتب وبدلات وأي مزايا نقدية/عينية مدفوعة لعام 2025، ومجموع الأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء المدفوعة لعام 2025 بـ 1.12 مليون درهم.

تعليم القابضة - آلان وليامسون 2.77 2.90 الرئيس التنفيذي رواتب وبدلات ومكافآت.

ديار للتطوير العقاري سعيد محمد القطامي 4.72 2.87 الرئيس التنفيذي رواتب وبدلات بدون مكافآت.

أمانات القابضة نديم صالحة - 2.83 مدير الاستثمارات رواتب وبدلات ومكافآت ومزايا أخرى.

أمانات القابضة - تيسا لي - 2.83 المستشار العام وسكرتير الشركة رواتب وبدلات ومكافآت ومزايا أخرى.

تبريد أنطونيو دي سيكا 2.44 2.76 الرئيس التنفيذي للعمليات رواتب وبدلات ومكافآت وحوافز أخرى.

سوق دبي المالي - أريك سالومونس 1.40 2.76 رئيس تطوير المنتجات رواتب وبدلات ومكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2025.

سوق دبي المالي - محمد آدم جلسولكار 1.38 2.73 الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا رواتب وبدلات ومكافآت ومكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2025.

تاكسي دبي منصور رحمه الفلاسي 2.98 2.72 الرئيس التنفيذي رواتب وبدلات والمكافآت المدفوعة عن عام 2024 والمستلمة في عام 2025.

مجموعة تيكوم - سعود أبو الشوارب 2.22 2.69 النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي رواتب وبدلات ومكافآت.

مجموعة - تيكوم عمار المالك 2.22 2.67 النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري رواتب وبدلات ومكافآت.

الاتصالات المتكاملة دو - حنان أحمد 2.45 2.67 الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والخدمات المشتركة رواتب وبدلات وأي مزايا نقدية /عينية مدفوعة لعام 2025، ومجموع الأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء المدفوعة لعام 2025بـ 1.01 مليون درهم.

إعمار للتطوير - 2.65 2.66 مدير أول التصميم الإنشائي رواتب وبدلات ومكافآت.

وطنية إنترناشيونال - جوتام داتا 2.52 2.65 الرئيس التنفيذي رواتب وبدلات بدون مكافآت.

يونيكاي للأغذية - نيراج فوهرا 1.95 2.62 الرئيس التنفيذي رواتب وبدلات ومكافآت مدفوعة في عام 2025 متعلقة بعام 2024، وأي مكافآت أخرى نقدية/عينية لعام 2025 أو تستحق مستقبلاً.

أرامكس - نيكولاس سيبويه - 2.61 الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة رواتب ومخصصات ومكافآت عام 2024 مدفوعة في 2025، ومكافآت ومدفوعات أخرى ومدفوعات مستحقة مستقبلاً (مستحقة السداد في 2026).

سوق دبي المالي - فاطمة الحمادي 1.14 2.59 الرئيس التنفيذي للتسويق رواتب وبدلات ومكافآت ومكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2025.

سوق دبي المالي - رشا لوسيرو 1.33 2.55 المستشار القانوني العام رواتب وبدلات ومكافآت ومكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2025.

سوق دبي المالي - خليفة رباع 1.21 2.52 الرئيس التنفيذي للعمليات، رئيس قطاع العمليات رواتب وبدلات ومكافآت ومكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2025.

دبي للاستثمار - مشتاق مسعود 1.65 2.51 المدير العام المالي للمجموعة السابق المدير التنفيذي للعمليات الحالي رواتب ومكافآت وأي مكافآت نقدية أو غير نقدية أخرى في 2025 أو ستصبح مستحقة في المستقبل. شغل المنصب حتى 30 يونيو 2025، وتم ترقيته إلى منصب المدير التنفيذي للعمليات بتاريخ 1 يوليو 2025

تاكسي دبي - أميت خانديلوال 2.43 2.48 المدير التنفيذي المالي رواتب وبدلات والمكافآت المدفوعة عن عام 2024 والمستلمة في عام 2025.

الأغذية المتحدة - فتحي خياري 3.19 2.45 الرئيس التنفيذي (السابق) رواتب وبدلات ومكافآت لعام 2024 استُلمت في مارس 2025، ومكافآت نقدية/عينية مستلمة للعام 2025. تاريخ الاستقالة 30 سبتمبر 2025.

إعمار العقارية - ميثاء الدوسري 4.34 2.45 الرئيس التنفيذي للمشاريع الاستراتيجية رواتب وبدلات بدون مكافآت بالإضافة إلى أسهم وهمية ضمن برنامج خطة الحوافز للأعوام 2023- 2025 بمقدار 166.36 ألف سهم..

تبريد - نادية بردويل 1.95 2.43 الرئيس القانوني رواتب وبدلات ومكافآت وحوافز أخرى.

دبي للمرطبات - محمود المليجي 1.90 2.41 الرئيس التنفيذي رواتب وبدلات ومكافآت. شغل المنصب بتاريخ 1 يناير 2025 وذلك بعد أن كان يشغل منصب رئيس العمليات بالشركة.

إعمار للتطوير - 2.39 2.36 مدير أول التطوير رواتب وبدلات ومكافآت.

سالك - ماجد إبراهيم 1.76 2.35 الرئيس المالي رواتب وبدلات ومكافآت.

الاتصالات المتكاملة دو - عبدالله الحمادي 1.17 2.35 الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات بالإنابة رواتب وبدلات وأي مزايا نقدية/عينية مدفوعة لعام 2025، ومجموع الأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء المدفوعة لعام 2025. عُين الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات بالإنابة في أكتوبر 2024، وتاريخ الاستقالة 14 سبتمبر 2025.

الاتصالات المتكاملة دو - فاطمة العفيفي - 2.33 الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتمكين المؤسسي بالإنابة رواتب وبدلات وأي مزايا نقدية/عينية مدفوعة لعام 2025، ومجموع الأتعاب الإضافية المتغيرة المستندة إلى الأداء المدفوعة لعام 2025. تاريخ التعيين 9 مايو 2025.

أرامكس - محمد ألخص 2.61 2.31 الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية (السابق) رواتب ومخصصات ومكافآت عام 2024 مدفوعة في 2025، ومكافآت ومدفوعات أخرى ومدفوعات مستحقة مستقبلاً (مستحقة السداد في 2026).

العربية للطيران - إسماعيل محمد 2.26 2.26 مدير استحواذ الطائرات والخدمات الفنية رواتب وبدلات بدون مكافآت.

تبريد - فيليب كوكيل 1.77 2.24 الرئيس التنفيذي لإدارة تطوير الأعمال رواتب وبدلات ومكافآت وحوافز أخرى.

إعمار للتطوير - باون تشينداليا 1.69 2.19 الرئيس التنفيذي المالي رواتب وبدلات ومكافآت.

العربية للطيران - 1.31 2.18 مدير العمليات رواتب وبدلات بدون مكافآت.

أملاك للتمويل - أحمد سلامة 1.31 2.16 الرئيس المالي رواتب وبدلات ومكافآت.

الأسمنت الوطنية - محمد عبدالله الغرير 1.66 2.14 المدير العام رواتب وبدلات ومكافآت.

تاكسي دبي عمار - راشد البريكي 2.11 2.13 المدير التنفيذي للعمليات رواتب وبدلات والمكافآت المدفوعة عن عام 2024 والمستلمة في عام 2025.

باركن - أسامة هاشم الصافي 1.39 2.10 المدير التنفيذي للتشغيل رواتب وبدلات ومكافآت.

باركن - خطاب أبو قاعود 1.06 2.08 المدير التنفيذي المالي رواتب وبدلات ومكافآت.

سوق دبي المالي - دوريس كايودي - 2.04 رئيس الامتثال للمجموعة والحوكمة المؤسسية، سكرتير الشركة رواتب وبدلات ومكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2025. تاريخ التعيين 6 يناير 2025.

سبينس - باريش بوش 3.13 2.02 نائب الرئيس التنفيذي رواتب وبدلات ومكافآت ومزايا أخرى.

تعليم القابضة - أرنو برودوم 1.94 2.01 مدير القطاع المالي رواتب وبدلات ومكافآت.