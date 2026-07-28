دبي للاستثمار تستكمل الاستحواذ على كامل مركز كليمنصو الطبي

أعلنت مجموعة دبي للاستثمار المدرجة في سوق دبي المالي، عن استكمال استحواذها على 80% من أسهم مركز كليمنصو الطبي دبي CMC، لترتفع ملكيتها من 20% إلى 100%.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه تم تنفيذ هذه الصفقة عبر دبي للاستثمار الصناعي التابعة والمملوكة بالكامل لها، مؤكدة أنه بموجب هذه الصفقة، يصبح مركز كليمنصو الطبي دبي مملوكاً بالكامل من قبل المجموعة.

وأشارت الشركة إلى أن القيمة العادلة المقدرة للأصول والالتزامات المستحوذ عليها تبلغ 694 مليون درهم و719 مليون درهم على التوالي، لافتة إلى أن هذه الأرقام تخضع للمراجعة والموافقة من قبل المدققين الخارجيين، وأن هذه الصفقة قد تمت مع المساهمين الحاليين في CMC ولا تعتبر معاملة مع أطراف ذات صلة.

وبينت الشركة أن الصفقة تأتي في إطار استراتيجيتها لزيادة ملكيتها في المؤسسات العاملة ضمن قطاعات تتمتع بآفاق نمو قوية على المدى الطويل، بما يمكنها من القيام بدور أكثر استراتيجية في توجيه خطط التوسع وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

ولفتت إلى أن مركز كليمنصو الطبي - دبي يقع في مدينة دبي الطبية، ونجح منذ انطلاق عملياته عام 2020 في كونه أحد أبرز مستشفيات الرعاية الصحية المتخصصة في دولة الإمارات، مبينة أن المركز يضم أكثر من 100 سرير، ويوفر خدمات متكاملة للمرضى الداخليين ومراجعي العيادات الخارجية.

وتعليقاً على ذلك، قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، إن الملكية الكاملة للمجموعة توفر قدرة أكبر على تسريع خطط النمو وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق الخدمات المتخصصة، والاستثمار في القدرات الطبية والتقنيات الحديثة، مؤكداً أن المجموعة ستواصل دعم تطور مركز كليمنصو الطبي دبي وتعزيز مكانته بين أبرز وجهات الرعاية الصحية المتقدمة في المنطقة.

وحسب بيانات أرقام، أعلنت دبي للاستثمار في 16 يوليو 2026، استحواذ شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، دبي للاستثمار الصناعي، على حصة 80% من رأسمال مركز كليمنصو الطبي، وذلك من خلال صفقة غير نقدية مع مساهمين حاليين في المركز، حيث أشارت إلى أن شركة خانصاحب للاستثمار ستبيع 55% من أسهم مركز كليمنصو الطبي، فيما سيبيع المركز نسبة 25% من أسهم شركة كليمنصو الطبية.