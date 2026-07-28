4 مليارات درهم إيرادات "فيرتيغلوب" في الربع الثاني

أعلنت شركة "فيرتيغلوب"، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري، مدعومة بالأداء التشغيلي القوي ومرونة شبكتها التجارية واللوجستية، فيما اقترحت زيادة توزيعات الأرباح عن النصف الأول من العام بنسبة لا تقل عن 20% على أساس سنوي لتصل إلى 551 مليون درهم على الأقل.

وخلال الربع الثاني من العام، بلغت إيرادات الشركة 4 مليارات درهم "1.1 مليار دولار"، بنمو 92% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 111% لتصل إلى نحو 1.4 مليار درهم "371 مليون دولار"، كما ارتفع صافي الربح المعدل العائد للمساهمين إلى 531 مليون درهم "145 مليون دولار"، بزيادة بلغت 12.5 ضعفاً على أساس سنوي.

وأفادت الشركة أن الأداء المالي لـ "فيرتيغلوب" خلال الربع الثاني من 2026، يؤكد التزامها بمعايير التنفيذ المنضبط وتوسيع نطاق حضورها عالمياً في مجالَي الإنتاج والتجارة، وقدرتها على إعادة توجيه أحجام الإنتاج وخلق وتعزيز القيمة في ظل الاضطرابات اللوجستية.

وسجلت الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 إيرادات بلغت 7.4 مليار درهم "2 مليار دولار"، بزيادة قدرها 59% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 63% إلى 2.6 مليار درهم "713 مليون دولار"، كما ارتفع صافي الربح المعدل العائد للمساهمين إلى 1.1 مليار درهم "289 مليون دولار"، بزيادة بلغت 3.4 أضعاف على أساس سنوي.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب"، إن تؤكد النتائج المالية لـ ’فيرتيغلوب‘ في الربع الثاني من عام 2026 تؤكد مرونة عمليات الشركة وقوة أداء فريق عملها، حيث تستمر الشركة في تنويع مسارات التصدير من دولة الإمارات من خلال الاستفادة من خيارات لوجستية بديلة عبر البر والبحر، بالإضافة إلى زيادة السعة التخزينية لضمان استمرارية الإنتاج، وعلى الرغم من التحديات المستمرة، تمكنت "فيرتيغلوب" من تصدير كميات من دولة الإمارات تعادل 56% من إنتاج الربع الثاني من عام 2026، الذي تأثر بتنفيذ أعمال الصيانة الأساسية في أحد خطوط الإنتاج.

وأضاف: تمكّنت "فيرتيغلوب" من ضمان تلبية احتياجات العملاء طوال فترة الاضطرابات الجيوسياسية من خلال الاستفادة من التنوع الجغرافي لأعمالها عالمياً وقوة منصتها التجارية، وساهم تحسن الأسعار في الحد جزئياً من أثر انخفاض أحجام المبيعات وارتفاع التكاليف اللوجستية، مما أدى إلى زيادة هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من عام 2026.

وأوضح أن الأداء القوي للشركة والتزامها بنهج منضبط في تخصيص رأس المال يدعم تقديم مقترح بزيادة توزيعات الأرباح للمساهمين بما لا يقل عن 20% على أساس سنوي.

وباحتساب هذه التوزيعات، تكون ’فيرتيغلوب‘ قد أعادت إلى مساهميها ما يزيد على 50% من قيمتها السوقية عند الطرح العام الأولي.

وقال الحوشي، أن الشركة وبفضل الميزانية العمومية القوية والدعم الذي تحظى به من "XRG" ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ "أدنوك"، تواصل تنفيذ استراتيجية النمو 2030، والاستفادة من حضورها الجغرافي المتنوع ومرونتها اللوجستية ومنصتها العالمية المتكاملة لخلق وتعزيز القيمة ودفع النمو المرن لأعمالها لتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

واقترحت الإدارة توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة لا تقل عن 551 مليون درهم "150 مليون دولار"، رهناً بموافقة مجلس الإدارة في سبتمبر، على أن يتم دفعها في أكتوبر 2026.

وباحتساب توزيعات الأرباح المقترحة للنصف الأول من عام 2026، تكون "فيرتيغلوب" أعادت أو اقترحت إعادة ما لا يقل عن 11 مليار درهم "3 مليارات دولار" من رأس المال إلى المساهمين منذ الطرح العام الأولي رهناً بموافقة مجلس الإدارة على توزيعات الأرباح المقترحة عن النصف الأول من عام 2026، بما في ذلك تنفيذ برنامجها لإعادة شراء الأسهم بنسبة 2.5%.