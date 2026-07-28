طيران الإمارات تطلق رسمياً خدمةCrypto.com Pay™

أطلقت طيران الإمارات رسمياً خدمةCrypto.com Pay™، لتتيح لعملائها استخدام حل الدفع الرقمي عند حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق طيران الإمارات.

وأصبح بإمكان العملاء الذين يمتلكون حساباً لدى Crypto.com عند الحجز عبر emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات اختيار خدمة Crypto.com Pay™ كوسيلة للدفع عند إتمام عملية الحجز، حيث تتم معالجة المدفوعات بأمان ووفقاً للمعايير التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات. وتتوفر خدمة Crypto.com Pay™ حالياً للمستخدمين المؤهلين في الإمارات للحجوزات المسعّرة والمسوية بالدرهم الإماراتي.

ويأتي إطلاق الخدمة تتويجاً للشراكة التي أعلن عنها بين طيران الإمارات و Crypto.com في يوليو 2025، والتي تمثلت في توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف دمج خدمة Crypto.com Pay™ضمن أنظمة الدفع الرقمية الخاصة بالناقلة.

مرونة أكبر

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يجسد إطلاق هذه الخدمة التزام طيران الإمارات بتوسيع خيارات العملاء ومنحهم مرونة أكبر في طريقة سداد قيمة رحلاتهم، بما يواكب التحولات المتسارعة في أنماط الدفع والسلوك الرقمي للمسافرين. فعملاؤنا اليوم، ولا سيما الأجيال الشابة الأكثر تفاعلاً مع التكنولوجيا، يتوقعون تجربة سفر أكثر مرونة وسلاسة، تبدأ من لحظة التخطيط والحجز عبر الهاتف المحمول، وتمتد إلى كل نقطة تواصل مع الناقلة». وأضاف: «إن انتقال شراكتنا مع Crypto.com من مرحلة التوقيع إلى الإطلاق الفعلي للخدمة خلال عام، يعكس وضوح الرؤية وسرعة التنفيذ لدى فرق العمل في الجانبين. كما يجسّد الدور الحيوي للبيئة التنظيمية المتقدمة في دولة الإمارات ودبي، والتي تتيح للابتكار أن يتحول إلى حلول عملية تعزز تجربة العملاء، وتدعم مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي».

النهج الريادي

وقال إريك أنزياني، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في Crypto.com: «يمثل التعاون مع طيران الإمارات محطة مهمة لـ Crypto.com وخدمة Pay الخاصة بنا، والتي تشتهر بسهولة استخدامها وسلاسة دمجها. وتعكس هذه الشراكة النهج الريادي لدولة الإمارات في دعم الابتكار، ونحن فخورون بدعم طيران الإمارات في تبني حلول المدفوعات الرقمية».

محطة تاريخية

وقال محمد الحكيم، الرئيس والمدير العام للمنطقة في Crypto.com: «يمثل هذا الإطلاق محطة تاريخية لكلٍ من Crypto.com وطيران الإمارات، ويجسد ثمرة أشهر من العمل والتنسيق المشترك لتحويل مذكرة التفاهم التي وقعناها العام الماضي إلى واقع ملموس يستفيد منه العملاء اليوم. فمنذ اليوم الأول، كان تركيزنا منصباً على تنفيذ هذا المشروع وفق أعلى المعايير التنظيمية والتقنية، وبالتعاون الوثيق مع طيران الإمارات والجهات التنظيمية في دولة الإمارات، حتى أصبح بإمكان العملاء اليوم الاستفادة من تجربة دفع رقمية آمنة وسلسة عند حجز رحلاتهم. ويؤكد هذا الإنجاز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا المالية، ويعكس قدرتها على تحويل الرؤى الطموحة إلى حلول عملية تدعم مستهدفات استراتيجية دبي للا معاملات اللانقدية وأجندة دبي الاقتصادية D33».