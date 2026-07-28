أرباح «فيرتيغلوب» تقفز 206% إلى 1.72 مليار درهم خلال 6 شهور

أعلنت «فيرتيغلوب» عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2026، مدفوعة بارتفاع أسعار الأسمدة وقوة أدائها التشغيلي ومرونة منصتها العالمية، حيث ضاعفت أرباحها التشغيلية المعدلة إلى 1.4 مليار درهم (371 مليون دولار)، فيما قفز صافي الربح المعدل العائد للمساهمين 12.5 ضعفاً على أساس سنوي ليصل إلى 531 مليون درهم (145 مليون دولار). وبفضل هذا الأداء القوي، اقترحت الشركة زيادة توزيعات الأرباح عن النصف الأول من العام بنسبة لا تقل عن 20% على أساس سنوي لتبلغ 150 مليون دولار على الأقل.

وخلال النصف الأول من عام 2026، سجلت «فيرتيغلوب» إيرادات بلغت 7.4 مليارات درهم (2.0 مليار دولار)، بزيادة 59% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 63% لتصل إلى 2.6 مليار درهم (713 مليون دولار)، كما ارتفع صافي الربح المعدل العائد للمساهمين إلى 1.1 مليار درهم (289 مليون دولار)، بزيادة بلغت 3.4 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.726 مليار درهم (470.2 مليون دولار)، بارتفاع 206% مقارنة مع 564.09 مليون درهم (153.6 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويؤكد الأداء المالي لـ «فيرتيغلوب» خلال الربع الثاني من 2026 التزام الشركة بمعايير التنفيذ المنضبط وتوسيع نطاق حضورها عالمياً في مجالي الإنتاج والتجارة، وقدرتها على إعادة توجيه أحجام الإنتاج وخلق وتعزيز القيمة في ظل الاضطرابات اللوجستية، وذلك رغم تأجيل 100 ألف طن من شحنات اليوريا إلى بداية الربع الثالث من عام 2026. وتواصل «فيرتيغلوب» متابعة التطورات الإقليمية واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العمليات وموثوقيتها.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»: «تؤكد النتائج المالية لـ «فيرتيغلوب» في الربع الثاني من عام 2026 مرونة عمليات الشركة وقوة أداء فريق عملها، حيث تستمر الشركة في تنويع مسارات التصدير من دولة الإمارات من خلال الاستفادة من خيارات لوجستية بديلة عبر البر والبحر، بالإضافة إلى زيادة السعة التخزينية لضمان استمرارية الإنتاج. وعلى الرغم من التحديات المستمرة، تمكنت «فيرتيغلوب» من تصدير كميات من دولة الإمارات تعادل 56% من إنتاج الربع الثاني من عام 2026، الذي تأثر بتنفيذ أعمال الصيانة الأساسية في أحد خطوط الإنتاج».

وأضاف الحوشي: «تمكنت «فيرتيغلوب» من ضمان تلبية احتياجات العملاء طوال فترة الاضطرابات الجيوسياسية من خلال الاستفادة من التنوع الجغرافي لأعمالها عالمياً وقوة منصتها التجارية، وساهم تحسن الأسعار في الحد جزئياً من أثر انخفاض أحجام المبيعات وارتفاع التكاليف اللوجستية، ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من عام 2026.

كما يدعم الأداء القوي للشركة والتزامها بنهج منضبط في تخصيص رأس المال تقديم مقترح بزيادة توزيعات الأرباح للمساهمين بما لا يقل عن 20% على أساس سنوي. وباحتساب هذه التوزيعات، تكون «فيرتيغلوب» قد أعادت إلى مساهميها ما يزيد على 50% من قيمتها السوقية عند الطرح العام الأولي، وبفضل الميزانية العمومية القوية للشركة والدعم الذي تحظى به من «XRG» ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ «أدنوك»، تواصل «فيرتيغلوب» تنفيذ «استراتيجية النمو 2030». والاستفادة من حضورها الجغرافي المتنوع ومرونتها اللوجستية ومنصتها العالمية المتكاملة لخلق وتعزيز القيمة ودفع النمو المرن لأعمالها لتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين».

توزيعات الأرباح وهيكل رأس المال

تماشياً مع التزام شركة «فيرتيغلوب» بخلق وتعزيز القيمة للمساهمين، تقترح الإدارة توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة لا تقل عن 551 مليون درهم (150 مليون دولار)، رهناً بموافقة مجلس الإدارة في سبتمبر، على أن يتم دفعها في أكتوبر 2026.

وباحتساب توزيعات الأرباح المقترحة للنصف الأول من عام 2026، تكون «فيرتيغلوب» قد أعادت أو اقترحت إعادة ما لا يقل عن 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) من رأس المال إلى المساهمين منذ الطرح العام الأولي رهناً بموافقة مجلس الإدارة على توزيعات الأرباح المقترحة عن النصف الأول من عام 2026. بما في ذلك تنفيذ برنامجها لإعادة شراء الأسهم بنسبة 2.5% (أعادت الشركة بموجبه شراء 1.34% من إجمالي الأسهم الحالية مقابل 272 مليون درهم 74 مليون دولار).

واعتباراً من 30 يونيو 2026، أعلنت الشركة عن صافي دين بقيمة 2.3 مليار درهم (621 مليون دولار)، بما يشكل انخفاضاً من 3.7 مليارات درهم (1 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2025، بما يعكس نسبة صافي الدين الموحد إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال آخر 12 شهراً عند مستوى 0.5 مرة. وتساهم الميزانية العمومية القوية لشركة «فيرتيغلوب» وإطارها المالي المنضبط في دعم تنفيذ استثمارات موجهة للنمو وتحقيق عوائد تنافسية للمساهمين. وبفضل الدعم الذي تحظى به الشركة من «XRG»، تستمر «فيرتيغلوب» في تنفيذ «استراتيجية النمو 2030»، واتباع نهج منضبط في تخصيص رأس المال.