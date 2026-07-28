251 مليون درهم أرباح «إن إم دي سي إنيرجي» النصفية

أعلنت شركة «إن إم دي سي إنيرجي»، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، محققة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 16 % على أساس سنوي، لترتفع إلى 9.5 مليارات درهم مقارنة بـ 8.2 مليارات درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويبرز هذا النمو القوي من خلال مزيج إيرادات متنوع، حيث أسهمت العمليات المحلية بنسبة 70 %، بينما شكلت المشاريع الدولية نسبة 30 %.

وسجلت «إن إم دي سي إنيرجي» صافي أرباح بلغ 251 مليون درهم للنصف الأول 2026، ويسلط هذا الأداء القوي الضوء على قدرة الشركة على إنجاز محفظة مشاريعها قيد التنفيذ بسلاسة، والتي بلغت قيمتها 33.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2026، بالتزامن مع الفوز بمشاريع جديدة بقيمة 2.2 مليار درهم خلال الربع الثاني، بما يضمن استدامة تدفق الإيرادات على المدى الطويل، كما حافظت «إن إم دي سي إنيرجي» على ميزانية عمومية متينة وعالية السيولة، مع رصيد نقدي بلغ 3.3 مليارات درهم في نهاية الفترة، ما يمنحها المرونة المالية المطلوبة لدعم فرص النمو المستقبلية، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

وخلال الربع الثاني من 2025 أظهرت الشركة مرونة تشغيلية قوية، محققة تحسناً متتالياً في هوامش الربح ومستويات الربحية مقارنة بالربع الأول من العام، وتبرهن نتائج هذا الربع على مرونة منصة أعمال الهندسة والتوريد والبناء المتكاملة لـ«إن إم دي سي إنيرجي»، وتؤكد دورها المحوري في قطاع الطاقة المتطور في المنطقة.

وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة «إن إم دي سي إنيرجي»: «يعكس أداؤنا القوي خلال النصف الأول من 2026 متانة البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، وقدرة الشركة الاستثنائية على التعامل بكفاءة مع ظروف الأسواق المتغيرة. نحن نواصل إعطاء الأولوية لخلق القيمة على المدى الطويل، من خلال توسيع عملياتنا التشغيلية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والارتقاء بالقدرات الصناعية في المنطقة».

وأضاف أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ«إن إم دي سي إنيرجي»: «تؤكد نتائجنا للنصف الأول من العام متانة نموذجنا التشغيلي وعمقنا المؤسسي، وتفاني كوادرنا، وتركيزنا المستمر على الالتزام بمواعيد تسليم المشاريع».

وتابع: «في ظل المشهد الاقتصادي والجيوسياسي المتغير أثبتت قدراتنا المتكاملة في هذا القطاع كفاءتها العالية في تمكيننا من التعامل مع متغيرات السوق بسلاسة تامة، والوفاء بالتزامنا تجاه عملائنا بأعلى الجودة والموثوقية».