مشروع محمد بن راشد للطيران يسرع الأعمال الإنشائية لـ «مجمع خدمات صيانة الطائرات»

البيان

أعلن «مشروع محمد بن راشد للطيران» في دبي الجنوب، عن تقدم الأعمال الإنشائية في «مجمع خدمات صيانة الطائرات» لإنجازه بحلول نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ما يشكل محطة رئيسية أخرى في مسيرة توسيع بنيته التحتية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المتعلقة بقطاع الطيران في المنطقة.

وتقع المنشأة الجديدة ضمن منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 16.661 متراً مربعاً، كما تضم 14 وحدة متميزة مصممة وفق أعلى المعايير، لتوفير بيئة تشغيلية متكاملة تواكب احتياجات الشركات العاملة في مجالات الطيران.

ويقدم «مجمع خدمات صيانة الطائرات» مزايا تنافسية تشمل بنية تحتية متقدمة، ومرونة عالية في تخصيص المساحات المكتبية والتجارية والمستودعات، ما يجعله خياراً مثالياً للشركات الباحثة عن موقع استراتيجي ضمن بيئة متكاملة للطيران. كما يتمتع المجمع بموقع مجاور لمطار آل مكتوم الدولي، ما يوفر ربطاً تشغيلياً سلساً يعزز كفاءة العمليات ويستفيد من منظومة دبي الجنوب الشاملة.

وتتيح المنشأة الجديدة للشركات العاملة فيها الازدهار ضمن منطقة حرة تتمتع بمزايا متعددة، أبرزها التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، إلى جانب بيئة أعمال محفزة مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات قطاع الطيران.

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: «يعكس التقدم المحرز في «مجمع خدمات صيانة الطائرات» التزامنا المستمر بتطوير مرافق تدعم الاحتياجات المتنامية لقطاع الطيران. ومع ازدياد الطلب على مرافق الطيران المتخصصة، نركز جهودنا على تقديم مشاريع نوعية تتيح للشركات إمكانية التوسع، والارتقاء بكفاءتها التشغيلية، والاستفادة القصوى من منظومة الطيران العالمية التي تميز إمارة دبي».

يشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية حيث يعد منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.