الإمارات.. إدراج معلومات حسابات «تابي» و«تمارا» ضمن التقارير الائتمانية

أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة المختصة بتوفير المعلومات والتحليلات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسيع نطاق المعلومات المتاحة ضمن التقارير الائتمانية في الدولة، من خلال إدراج معلومات حسابات خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً (BNPL)» المقدمة من شركتي «تابي» و«تمارا»، وذلك اعتباراً من يوليو 2026.

ويعكس هذا التطور استمرار نمو وتطور قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، والاعتماد المتزايد على حلول التمويل الاستهلاكي المرنة.

ومن خلال إدراج بيانات حسابات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» ضمن التقارير الائتمانية توسّع الاتحاد للمعلومات الائتمانية نطاق المعلومات المتاحة للمؤسسات المالية والمستهلكين على حدّ سواء، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة واستنارة، ويسهم في دمج شرائح جديدة من العملاء ضمن المنظومة الائتمانية، ويفتح آفاقاً أوسع لتعزيز الشمول والتمكين المالي على المدى الطويل.

وسيُطبّق هذا التحديث على العملاء الحاليين والجدد لكل من «تابي» و«تمارا» في دولة الإمارات، كما سيشمل المعلومات السابقة ذات الصلة بالحسابات.

ويمثل إدراج بيانات خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» خطوة مهمة نحو توفير صورة أكثر شمولاً عن الالتزامات المالية للمستهلكين، بما يتيح للمقرضين والجهات المخولة الوصول إلى نطاق أوسع من البيانات عند تقييم الالتزامات المالية وسلوكيات السداد.

وقال مروان أحمد لطفي، مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «نواصل في الاتحاد للمعلومات الائتمانية التزامنا بتعزيز جودة التقارير الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التطوير المستمر لجودة المعلومات المتاحة عبر منتجاتنا وخدماتنا وعمقها وملاءمتها. ومع التطور المتسارع في قطاع الخدمات المالية والانتشار المتزايد لأشكال جديدة من التمويل الاستهلاكي تبرز أهمية أن تعكس التقارير الائتمانية صورة شاملة ودقيقة للالتزامات المالية للأفراد. ويمثل إدراج معلومات حسابات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» خطوة مهمة نحو دعم ممارسات الإقراض المسؤول، وتعزيز تقييم المخاطر الائتمانية، وترسيخ مستويات أعلى من الشفافية في القطاع المالي».

من جانبه قال حسام عرب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «تابي»: «يبدأ الإقراض المسؤول من الفهم الواضح للوضع المالي للفرد، ولذلك اعتمدنا دائماً على اتخاذ قرارات تقييم ائتماني فورية، تسهم في تسهيل الوصول إلى الائتمان. وبالنسبة لملايين العملاء الذين يستخدمون "تابي" بمسؤولية فإن ذلك يعني أن سجلهم الائتماني يمكن أن يسهم اليوم في تعزيز مكانتهم المالية، وتمكينهم من الوصول إلى فرص مالية أوسع».

كما قال صقر شاه، المدير العام لشركة «تمارا» في دولة الإمارات: «بصفتنا منصةً للتكنولوجيا المالية تخدم ملايين العملاء في مختلف أنحاء المنطقة، تُشكّل الثقة الركيزة الأساسية لأعمالنا في»تمارا«. وتعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بتمكين الأفراد من خلال تعزيز الشفافية وتوفير فرص أوسع للمشاركة في المنظومة المالية».

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الاتحاد للمعلومات الائتمانية المستمرة للتعاون مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل، ومزودي البيانات الآخرين، بهدف تعزيز عمق وجودة المعلومات المتاحة عبر منتجاتها وخدماتها. مما يدعم بناء منظومة مالية أكثر شمولاً ومرونة في دولة الإمارات.