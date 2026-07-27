«رواد» الشارقة تعتمد تمويل 3 مشاريع جديدة بقيمة 1.577 مليون درهم

عقدت لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، والملحقة بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، اجتماعها الثالث خلال العام الحالي، برئاسة حمد علي عبدالله المحمود رئيس الدائرة، وبحضور أعضاء اللجنة سعيد غانم السويدي، وفيصل جاسم المدفع، وفهد الخميري، والدكتور مدثر عبدالله، ونورا الزرعوني. واعتمدت اللجنة تمويل 3 مشاريع ريادية جديدة بقيمة تبلغ 1.577 مليون درهم.

شارك في الاجتماع فاطمة حسن آل علي، رئيس اللجنة الفنية لتمويل المشاريع، إلى جانب عضوي اللجنة راشد سواقد، وحمدة محمد الحمادي. وفي مستهل الاجتماع، اطلعت لجنة تمويل المشاريع على حالة رصيد التمويل المعتمد للمشاريع لعام 2026، وملخصاً بقرارات التمويل الصادرة من خلال برنامجي التمويل المباشر من المؤسسة، والتمويل غير المباشر عبر المصارف.

وقدمت حمدة محمد الحمادي عرضاً تفصيلياً حول قائمة المشاريع المتقدمة بطلبات التمويل، وطلبات إعادة النظر في القرارات السابقة الصادرة بشأن مجموعة من المشاريع، حيث جرى مناقشة هذه الطلبات واتخاذ القرارات اللازمة إزاءها. وضمن أجندة الاجتماع، اعتمدت اللجنة تمويل 3 مشاريع ريادية جديدة بإجمالي قيمة تمويلية تبلغ مليوناً و577 ألف درهم، حيث تمت الموافقة على تمويل مشروع صناعي بقيمة 400 ألف درهم من خلال برنامج التمويل المباشر من المؤسسة، كما حصل مشروع في القطاع المهني متخصص في إصدار شهادات الجودة والتقييم والمعايير والتقييس بقيمة 177 ألف درهم بنظام تمويل الأصول من خلال برنامج التمويل المباشر أيضاً، فيما حصل مشروع ثالث مشترك بين 5 رواد أعمال في نشاط الضيافة على التمويل بقيمة مليون درهم من خلال برنامج التمويل غير المباشر من المصرف.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المشاريع الحاصلة على موافقات تمويلية من قبل اللجنة خلال عام 2026 وحتى نهاية يوليو الجاري إلى 7 مشاريع وبإجمالي قيمة تمويلية بلغت 3 ملايين و211 ألف درهم.