«المسعود للسيارات» تحقق أعلى نتيجة على الإطلاق ضمن تقييم نيسان العالمي لمعايير الوكلاء

البيان

حققت «المسعود للسيارات»، الموزع المعتمد لسيارات نيسان في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، أعلى نتيجة لها على الإطلاق ضمن برنامج نيسان العالمي لتقييم معايير الوكلاء للسنة المالية 2025، مسجلةً معدل أداء إجمالياً بلغ 96.8% عبر شبكة معارضها ومراكز الخدمة التابعة لها.

ويُعد هذا البرنامج أحد أبرز برامج نيسان العالمية لتقييم أداء الوكلاء، إذ يقيس مدى التزامهم بالمعايير العالمية للعلامة التجارية في مجالات الإدارة، والمرافق، والكفاءات البشرية، والتدريب، والعمليات التشغيلية، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة ومتميزة للعملاء تتماشى مع معايير نيسان العالمية.

وسجلت «المسعود للسيارات» تقدماً لافتاً في نتائجها، إذ ارتفع معدل أدائها من 89.8% في تقييم عام 2023 إلى 96.8% في تقييم السنة المالية 2025، وهو أعلى معدل تحققه الشركة حتى اليوم. كما حصلت جميع معارضها ومراكز الخدمة المشمولة بالتقييم على مستويات متقدمة من الاعتماد، بما يعكس الأداء المتسق والالتزام بتطبيق أعلى المعايير في مختلف مواقعها.

ومن بين أبرز الإنجازات، حصل كل من معرض الخالدية ومركز خدمة العين على الشهادة الماسية بعد تحقيقهما التقييم الكامل بنسبة 100%، في إنجاز يؤكد الامتثال الكامل لمعايير نيسان العالمية الخاصة بإدارة وتشغيل الوكلاء.

وقال بشير جميّل، الرئيس التنفيذي للعمليات في «المسعود للسيارات»: «إن تحقيق أعلى نتيجة لنا ضمن تقييم نيسان العالمي يعكس الجهود المتواصلة التي بذلتها فرق العمل، واستثماراتنا المستمرة في تطوير مرافقنا والارتقاء بتجربة العملاء. ويؤكد هذا الإنجاز على ثقافة التميز التي باتت جزءاً أساسياً من أسلوب عملنا، وأن التزامنا بأعلى المعايير ينعكس في كل تجربة نقدمها لعملائنا. وما تحقق اليوم هو ثمرة عمل جماعي والتزام مشترك بمواصلة رفع مستوى الأداء والتميز».

قال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية والهند ودول CIS: «في نيسان، صُممت معاييرنا العالمية لعمليات البيع وخدمات ما بعد البيع لنضمن أن تعكس كل تجربة مع العملاء قيم الابتكار والجودة التي تمثلها علامتنا التجارية.

ويؤكد الأداء الاستثنائي الذي حققته «المسعود للسيارات» في تقييم السنة المالية 2025 مدى توافق الشركة مع هذه الرؤية. ومن خلال تحقيق مستويات عالمية في مختلف مرافقها، بما في ذلك الحصول على شهادتين ماسيتين مع تقييم مثالي، تواصل «المسعود للسيارات» الارتقاء بتجربة العملاء في أبوظبي والمنطقة. ونهنئ الإدارة وفرق العمل على هذا الإنجاز، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز ثقافة التميز التي تضع العميل في صميم كل ما نقوم به».

وقال هارميت سينغ، مدير خدمات ما بعد البيع في «المسعود للسيارات»: «يجسد الحصول على الشهادة الماسية في خدمات ما بعد البيع التزامنا المستمر بتقديم قيمة حقيقية في كل نقطة تواصل مع العملاء. وقد عملت فرقنا بكل جد لضمان الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة وخدمة العملاء، ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهودهم ودافعاً لمواصلة تحقيق مستويات أعلى من التميز».

ويعكس هذا الإنجاز التزام «المسعود للسيارات» بمواصلة تعزيز التميز التشغيلي، والارتقاء بتجربة العملاء، وتطوير شبكة مرافقها. ويشمل ذلك تحويل مركز خدمة نيسان في أبوظبي إلى أكبر مركز خدمة لنيسان في العالم، إلى جانب توسيع تطبيق مفهوم Nissan Retail Concept NEXT (NRC NEXT) في معارضها ومراكز خدماتها، بما يوفر تجربة أكثر تكاملاً وسلاسة تعتمد على الحلول الرقمية. كما تواصل الشركة الاستثمار في برامج تدريب معتمدة من الشركة المصنعة لتعزيز كفاءة كوادرها. كما تعكس هذه النتائج مستوى التعاون والتكامل بين فرق المبيعات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار، وتطوير الشبكة، بما يضمن تطبيق المعايير العالمية بصورة متسقة عبر مختلف مواقع الشركة.

وفي وقت سابق من هذا العام، عززت «المسعود للسيارات» قدراتها في خدمات ما بعد البيع بافتتاح مركز متطور لتوزيع قطع الغيار في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد)، بما يسهم في تعزيز توافر قطع الغيار، ورفع كفاءة العمليات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة عبر الشركة.