«سكاي واردز طيران الإمارات» يتيح الوصول لـ 12 ألف وجهة بالقطار في أوروبا باستخدام الأميال

يوسع برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، نطاق الخيارات أمام أعضائه حول العالم لاستكشاف أوروبا، من خلال إتاحة الوصول إلى أكثر من 12 ألف وجهة بالقطار في مختلف أنحاء القارة، وذلك عبر خدمة سكاي واردز للقطارات التي أُطلقت حديثاً.

ومن خلال أكثر من 40 مشغّلاً رئيسياً للقطارات في 12 دولة أوروبية، أصبح بإمكان أعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات استخدام أميالهم لشراء تذاكر القطارات.

وتتيح المنصة للأعضاء البحث ضمن مجموعة متنوعة من جداول الرحلات، واختيار درجات السفر وأنواع التذاكر، مع إمكانية سداد القيمة بالكامل باستخدام الأميال، أو الجمع بين النقد والأميال. كما يمكن استخدام الأميال لشراء تذاكر قطار للعائلة والأصدقاء. وبعد إتمام الحجز، تُرسل التذاكر الإلكترونية مباشرة عبر البريد الإلكتروني.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز في طيران الإمارات: «يبحث أعضاؤنا عن مزيد من المرونة في الاستفادة من أميال سكاي واردز، وتمثل خدمة سكاي واردز للقطارات خطوة جديدة في توسيع نطاق البرنامج ليتجاوز السفر الجوي. ومن خلال إتاحة الوصول إلى أكثر من 12 ألف وجهة بالقطار في مختلف أنحاء أوروبا، نمنح الأعضاء حرية تصميم رحلات مترابطة باستخدام الأميال، سواء للتنقل بين المدن الرئيسية، أو مواصلة الرحلة بعد الوصول على متن إحدى رحلات طيران الإمارات، أو استكشاف وجهات جديدة. ويأتي ذلك في إطار التزامنا بتوفير خيارات أوسع، وقيمة أكبر، وتجارب سفر مجزية في كل مرحلة من مراحل الرحلة».

وأصبح بإمكان أعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات الاستفادة من بعض أشهر خطوط السكك الحديدية في أوروبا، التي تشغلها شركات رائدة، من بينها يوروستار، ودويتشه بان، والشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية، وترينيتاليا، والقطارات الفرنسية فائقة السرعة، ورينفي، والسكك الحديدية الفيدرالية النمساوية، إلى جانب شبكة واسعة من الخدمات في المملكة المتحدة، مثل هيثرو إكسبريس، وغاتويك إكسبريس، وتيمزلينك، وغريت ويسترن ريلواي، وسكوت ريل.

من خلال توسيع فرص استخدام الأميال لتشمل خيارات تتجاوز السفر الجوي، تواصل برنامج سكاي واردز طيران الإمارات ترسيخ مكانته كبرنامج ولاء متكامل لأسلوب الحياة، بما يتيح للأعضاء السفر بمزيد من الحرية والسلاسة في مختلف أنحاء أوروبا.

ومنذ إطلاقه في عام 2000، حقق برنامج سكاي واردز طيران الإمارات نمواً متسارعاً ليصبح أحد أبرز برامج الولاء العالمية الحائزة العديد من الجوائز، ويخدم قاعدة واسعة من العملاء حول العالم. وبعد احتفاله مؤخراً بمرور 25 عاماً على انطلاقه، يضم البرنامج حالياً أكثر من 39 مليون عضو في 190 دولة، مع انضمام أكثر من 78 ألف عضو جديد أسبوعياً.