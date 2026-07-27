«دبي الإسلامي» يعزز منظومة المدفوعات ويطلق بطاقة «جيوَن»

أعلن دبي الإسلامي إطلاق بطاقة الخصم المباشر «جيوَن»، في خطوة تعكس التزامه الراسخ بدعم رؤية الإمارات الرامية إلى بناء منظومة وطنية للمدفوعات تتسم بالأمان والمرونة، وتستند إلى بنية تحتية وطنية أكثر استقلالية وكفاءة.

ومن خلال هذا الإطلاق، يقدم دبي الإسلامي لمتعامليه من أصحاب الحسابات الجارية وحسابات التوفير فرصة الاستفادة من منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات «جيوَن» الأولى من نوعها، بما يدعم التوسع في اعتماد إحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية الوطنية للبلاد.

ومن خلال توفير بطاقة «جيوَن» يسهم دبي الإسلامي في توسيع نطاق منظومة المدفوعات الوطنية المصممة انسجاماً مع مواكبة الأولويات الاقتصادية والرقمية للدولة. حيث تدعم هذه المبادرة تعزيز السيادة الوطنية واستقلالية البنية التحتية للمدفوعات، كما تسهم في دعم طموحات دولة الإمارات في الحفاظ على ريادتها في مجال المدفوعات الرقمية والابتكار المالي.

وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «يمثل إطلاق منظومة الدفع الوطنية «جيوَن» محطة مفصلية في مسيرة الإمارات نحو بناء منظومة مدفوعات أكثر سيادة ومرونة وجاهزية للمستقبل. وانطلاقاً من مكانة دبي الإسلامي كأكبر بنك إسلامي في الدولة، تقع على عاتقنا مسؤولية دعم المبادرات الوطنية التي تعزز ركائز الاقتصاد الوطني وتسهم في تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس من خلال توسيع نطاق تبنيها واعتمادها. ومن خلال هذا الإطلاق، نواصل دعم بنية تحتية وطنية للمدفوعات صممت بما ينسجم مع أولويات دولة الإمارات، مع توفير وسيلة دفع آمنة وسلسة لمتعاملينا تواكب مسيرة التحول الرقمي المتسارعة في الدولة».

ويجسد هذا الإطلاق التزام دبي الإسلامي الممتد بدعم الأولويات الوطنية الاستراتيجية وتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية المالية وترسيخ جاهزية الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات. كما يعكس حرص البنك على توسيع نطاق تبني الحلول الوطنية المبتكرة التي توفر للمتعاملين وسائل دفع آمنة وسلسة ومتوافقة مع احتياجات السوق المحلية.