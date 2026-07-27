تفاهم بين مصرف عجمان والصكوك الوطنية لتعزيز الخدمات المالية

أبرم مصرف عجمان مذكرة تفاهم مع الصكوك الوطنية لاستكشاف فرص التعاون الاستراتيجي الرامية إلى تعزيز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول مالية مبتكرة. وتضع مذكرة التفاهم إطاراً للطرفين لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة، بما في ذلك الحلول المالية التي تركز على العملاء، ومبادرات التسويق المشتركة، والخدمات ذات القيمة المضافة، والفرص التي تدعم الرفاه المالي وأهداف الادخار طويلة الأجل للعملاء والمجتمعات التي يخدمونها.

وتعكس الشراكة التزام مصرف عجمان وشركة الصكوك الوطنية بدعم المشهد المالي المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تشجيع التخطيط المالي المسؤول، وتعزيز تفاعل العملاء، وتطوير حلول تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.

يساهم التعاون في تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء دولة الإمارات، من خلال توسيع نطاق الادخار المنظم والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتشمل شرائح من السكان لا تصل إليها المنتجات المالية التقليدية، بما في ذلك ذوو الدخل المنخفض والمتوسط، والمدخرون الجدد. ويهدف التعاون، من خلال الجمع بين أدوات الادخار سهلة الاستخدام التي تقدمها السندات الوطنية وبنية الخدمات المصرفية للأفراد التي يوفرها مصرف عجمان، إلى تذليل العقبات العملية المتعلقة بالتكلفة والتعقيد والنطاق الجغرافي التي غالباً ما تحول دون تحقيق الأفراد للاستقرار المالي على المدى الطويل.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «تجمع الشراكة مؤسستين تتشاركان إيماناً راسخاً بأن لكل فرد في دولة الإمارات الحق في امتلاك الأدوات اللازمة لبناء مستقبل مالي أكثر أماناً من خلال حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد كرست «الصكوك الوطنية» عقدين من الزمن لترسيخ ثقافة الادخار التي يتبناها اليوم أكثر من مليون مدخر، وبالتعاون مع مصرف عجمان، يمكننا توسيع نطاق هذا التأثير، من خلال الجمع بين خبرتنا الطويلة في مجال الادخار والإمكانيات المصرفية المتقدمة لمصرف عجمان. إن طموحنا يتجاوز مجرد المنتجات المشتركة، فهو يهدف إلى تغيير طريقة تخطيط الناس في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبلهم المالي، وكيفية ادخارهم له، ونظرتهم إليه».

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «يسرنا الدخول في هذا التعاون الاستراتيجي مع الصكوك الوطنية، والذي يعكس تركيزنا المستمر على خلق قيمة مضافة لعملائنا من خلال حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتوفر مذكرة التفاهم هذه منصة لاستكشاف فرص تقديم منتجاتنا وخدماتنا المصرفية. ومع استمرار مصرف عجمان في مسيرة نموه، فإن مثل هذه الشراكات تعزز التزامنا بالنمو المستدام والابتكار وتقديم قيمة طويلة الأجل لعملائنا وشركائنا». يمثل توقيع مذكرة التفاهم هذه بداية إطار عمل تعاوني بين مصرف عجمان والصكوك الوطنية، حيث يلتزم كلا الطرفين باستكشاف مبادرات تحسن تجربة العملاء، وتدعم التمكين المالي، وتسهم في التطوير المستمر لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.