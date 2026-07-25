تعد دولة الإمارات من أكثر أسواق التنقل تقدماً في المنطقة، مدعومة بطموحات حكومية قوية، واستثمارات في التقنيات المستقبلية، والتزام واضح بالاستدامة. وقد وضعت الإمارات أهدافاً طموحة في مجالات الاستدامة والابتكار والتنقل المستقبلي، ما يخلق بيئة مواتية لتطوير التقنيات الجديدة.

ويمكن للمركبات التجارية الكهربائية أن تلعب دوراً مهماً لأنها تؤثر على القطاعات التي تعمل يومياً في مدننا، بدءاً من خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية وصولاً إلى النقل. وأظهرت دولة الإمارات والمنطقة عموماً قدرةً فائقة على تبني الابتكار، ونعتقد أن اعتماد المركبات الكهربائية التجارية سيستمر في اكتساب زخم متزايد.

وقال إيدي الشعار، المدير العام الإقليمي لـ«جميل للسيارات ـ الإمارات» إن قطاع السيارات في الشرق الأوسط مرحلة تحول مهمة، مدفوعة بالتقنيات الجديدة، وتغير توقعات العملاء، والتركيز المتزايد على حلول التنقل المستدامة من خلال برامج حكومية مثل رؤية الإمارات 2030. وترى فاريزون فرصاً كبيرة في قطاع المركبات التجارية، فبينما ركزت معظم النقاشات حول الكهرباء تاريخياً على سيارات الركاب، تتجه الشركات بشكل متزايد إلى استكشاف كيفية دعم المركبات التجارية الكهربائية لعملياتها.

وأضاف: ما يُغفل عنه غالباً، أو لا يُعرف، هو مدى أهمية أساطيل المركبات التجارية للحياة اليومية، بدءاً من الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وصولاً إلى النقل والخدمات الأساسية. لذا، فإن كهربة هذا القطاع تُحقق فوائد ملموسة للشركات والمدن. وطموحنا هو ترسيخ مكانة فاريزون علامة تجارية رائدة في مجال المركبات التجارية العاملة بالطاقة الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال توفير حلول تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والكفاءة التشغيلية والقيمة طويلة الأجل.

وتابع: نؤمن إيماناً راسخاً بأن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل فرصة نمو قوية وطويلة الأجل لقطاع النقل التجاري الكهربائي. لا يزال السوق في طور النمو، لكن التوجه واضح تماماً. وتُقيّم الشركات اليوم المركبات بمنظور مختلف. لم تعد القرارات تعتمد فقط على سعر الشراء الأولي، بل تنظر الشركات الآن إلى التكلفة الإجمالية للملكية، والكفاءة، والموثوقية، وكيف تدعم أساطيلها أهداف العمل الأوسع.

وقال: سيزداد تبني المركبات التجارية الكهربائية حيثما توجد جدوى تشغيلية قوية. تعمل العديد من القطاعات في المنطقة، بما في ذلك خدمات التوصيل للميل الأخير، والخدمات اللوجستية، وتوزيع التجزئة، ونقل الركاب، على مسارات محددة مسبقاً وأساطيل ذات استخدام عالٍ، مما يجعلها في وضع جيد للاستفادة من التحول إلى الكهرباء. ومع استمرار تطور البنية التحتية واكتساب الشركات المزيد من الخبرة في تكنولوجيا المركبات الكهربائية، نتوقع أن يستمر تبني هذه التكنولوجيا في التسارع.

وأضاف: يُلاحظ تحول ملحوظ يتمثل في ازدياد انفتاح الشركات على التقنيات الجديدة عندما يكون هناك جدوى اقتصادية واضحة تدعمها. لم تعد المركبات التجارية الكهربائية تُنظر إليها من منظور الاستدامة فقط، بل باتت تُدرس بشكل متزايد لمزاياها التشغيلية. ولدى العملاء التجاريين متطلبات محددة للغاية لأن مركباتهم أصول عاملة. فهم بحاجة إلى حلول تدعم الإنتاجية والموثوقية والأداء اليومي. وتلبي فاريزون هذا الاحتياج من خلال مركبات مصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات التجارية، مما يدعم الشركات التي تحتاج إلى حلول عملية للاستخدام اليومي الشاق.

وأوضح: نشهد اهتماماً خاصاً من قطاعات مثل توصيل الميل الأخير والميل المتوسط، والتجارة الإلكترونية وخدمات البريد السريع، وتوزيع المواد الغذائية، وأساطيل البيع بالتجزئة، وإدارة المرافق، والعمليات البلدية، ونقل الركاب. تُعد هذه القطاعات مناسبة بطبيعتها للتحول إلى الكهرباء نظراً لأن العديد منها يعمل على مسارات مُخططة، ويعتمد على استخدام عالٍ للمركبات، ويقطع مسافات يومية متوقعة. وصُممت مركبات فاريزون كمركبات تجارية كهربائية منذ البداية، وليست مُعدلة من منصات تقليدية. يُمكّننا هذا من التركيز على المجالات الأكثر أهمية لمستخدمي الأعمال، بما في ذلك الكفاءة والوظائف وسهولة الاستخدام. وبدعم من الخبرة الهندسية لمجموعة جيلي القابضة، تُقدّم فاريزون تكنولوجيا متطورة للمركبات التجارية العاملة بالطاقة الجديدة للعملاء الباحثين عن حلول تنقل مُستقبلية. وفي الإمارات، طرحنا شاحنة SV Van وشاحنة H9E، لتلبية مختلف المتطلبات في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والعمليات التجارية.

وأكد أن التكنولوجيا تحدث تحولاً جذرياً في جميع جوانب صناعة السيارات، بدءاً من تطوير المركبات وصولاً إلى تجربة الملكية. وكما ذكرتُ، تُعد التكنولوجيا والابتكار عنصرين أساسيين للعملاء التجاريين لتحقيق فوائد عملية، لا سيما عندما تُساعد الشركات على تحسين الكفاءة، وتطوير العمليات، واتخاذ قرارات أفضل.

يُمثّل التنقل الكهربائي جزءاً من هذا التحول، إلى جانب التطورات في مجال الاتصال والبيانات وحلول إدارة الأساطيل الذكية. ومع تطور هذه الصناعة، نتوقع أن تلعب التكنولوجيا دوراً متزايد الأهمية في مساعدة الشركات على العمل بكفاءة أكبر مع تقليل الأثر البيئي.

وقال إنه بالنسبة للعملاء التجاريين، يُعدّ الدعم ما بعد الشراء بنفس أهمية المركبة نفسها. يعتمد مشغلو أساطيل المركبات على مركباتهم يومياً، لذا فإنّ الموثوقية وسهولة الوصول إلى خدمات الصيانة وتقليل وقت التوقف عن العمل أمور بالغة الأهمية. ومن خلال إمكانيات شركة جميل موتورز الإماراتية المحلية، نركز على تزويد العملاء بالثقة التي يحتاجونها طوال فترة امتلاكهم لمركباتهم. ويشمل نهجنا دعماً مخصصاً للعملاء، وخبرة فنية في مجال الصيانة، وضمان حصول الشركات على الحلول اللازمة للحفاظ على كفاءة تشغيل أساطيلها. ومع نمو فاريزون في الإمارات، سنواصل توسيع قدراتنا بما يتماشى مع طلب العملاء.