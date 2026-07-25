أنور قرقاش: اقتصاد الإمارات قصة نجاح ملهمة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن الأداء الاقتصادي لدولة الامارات هي قصة نجاح ملهمة تجمع بين الرؤية والالتزام والأداء، مشيراً معاليه إلى أن الدولة مقبلة على سنوات عديدة من النمو والنجاح والريادة.

ودون معاليه في حسابه على منصة " إكس" : "الأداء الاقتصادي لدولة الامارات قصة نجاح ملهمة تجمع بين الرؤية والالتزام والأداء، ومقبلون على سنوات عديدة من النمو والنجاح والريادة".

وكانت إحصاءات صندوق النقد الدولي كشفت أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الـ30 عالمياً في حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال عام 2026 بنحو 621.55 مليار دولار، وبنسبة نمو اقتصادي تبلغ 3.1%.

وشهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً ملموساً ليصل إلى 54,214 دولاراً بزيادة قدرها 7.9% مقارنة بـ50,232 دولاراً في عام 2025، وذلك بالتزامن مع بلوغ عدد السكان نحو 11.57 مليون نسمة.

​وتوضح البيانات التاريخية المسار النموذجي لنمو الاقتصاد الإماراتي؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 41.7 مليار دولار في عام 1980 إلى 102.98 مليار دولار في عام 2000، ثم تجاوز 307.7 مليارات دولار بحلول عام 2010.

ورغم الانكماش المؤقت الذي شهده الاقتصاد خلال جائحة كوفيد 19، إلا أنه استعاد عزمه سريعاً ليصل إلى 571.64 مليار دولار في عام 2025 بنمو قوي بلغت نسبته 5.8%.

​وتشير التوقعات المستقبلية الممتدة حتى عام 2031 إلى استمرار هذا الزخم؛ حيث يُتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 648.67 مليار دولار في عام 2027 (بمعدل نمو 5.3%)، وأن يتجاوز 770 مليار دولار بحلول عام 2030، ليصل إلى 815.05 مليار دولار في عام 2031.