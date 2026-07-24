من متحف المستقبل.. هواوي تختار دبي للكشف عن ابتكاراتها الجديدة

اختارت شركة «هواوي» العالمية متحف المستقبل في دبي للإعلان عن أحدث تقنياتها وابتكاراتها في مجال التكنولوجيا. فقد كشفت الشركة رسمياً عن سلسلة هواوي بيورا 90 إس الجديدة. وبفضل اتصالها فائق السرعة بتقنية الجيل الخامس المتقدم 5.5G ونظام التصوير المطور، تجسد السلسلة الجديدة كيف يمكن للهواتف الذكية من الجيل التالي والشبكات الذكية المتقدمة في دولة الإمارات أن تتكامل لتقديم تجارب استخدام أسرع وأكثر سلاسة وموثوقية.

كما كشفت هواوي خلال الفعالية عن الإصدار الخاص من سماعات هواوي فري كيلب 2، وجهاز هواوي ميت باد إير. وصُممت هذه المنتجات الجديدة لتعزيز تجربة المستخدم عبر مختلف السيناريوهات، وتمكينه من توثيق لحظاته، والتعبير عن إبداعه، والحفاظ على إنتاجيته بسهولة وسلاسة أكبر في حياته اليومية.

وباعتبارها أبرز ما جاء في الحدث، تقدم سلسلة هواوي بيورا 90 إس الجديدة تجربة تصوير رائدة تمنح المستخدمين مساحة أوسع للتعبير عن أنفسهم. واستناداً إلى فلسفة التصميم تجمع السلسلة بين الخطوط التصميمية الانسيابية ولوحة ألوان متعددة الطبقات لتقدم هوية بصرية متناسقة ومميزة، بينما يضفي الإطار الأوسط المتدرج ثنائي اللون لمسة جمالية أكثر أناقة، كما تأتي سلسلة هواوي بيورا 90 إس الجديدة بترقيات شاملة في قدرات التصوير، إذ زُودت بكاميرا Telephoto بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر فائق الحجم، إلى جانب تقنية True-to-Colour Camera 2.0، لتوفر صوراً واضحة وثابتة ودقيقة في مختلف سيناريوهات التصوير، سواء عند التقريب البعيد أو التصوير القريب (الماكرو) أو في ظروف الإضاءة الصعبة.

وبفضل إمكانيات الإنتاجية التي تضاهي أجهزة الكمبيوتر، إلى جانب مجموعة متكاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي، يساعد جهاز هواوي ميت باد إير المستخدمين على إنجاز أعمالهم بكفاءة أعلى، وتحويل أفكارهم إلى محتوى، وتقديم حلول متكاملة بكل سهولة. كما تقدم ميزة WPS AI الجديدة حزمة مكتبية ذكية تدعم التعاون عبر الإنترنت بشكل أكثر تطوراً، حيث تتيح أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي إنشاء الموضوعات، وإعداد المخططات، وتحسين المحتوى، وصياغة المستندات بكل سهولة.

ويأتي الجهاز مزوداً بشاشة Ultra-clear OLED PaperMatte التي توفر صوراً نابضة بالحيوية ووضوحاً استثنائياً، لتمنح المستخدمين تجربة إبداعية أكثر سلاسة، كما يتميز الجهاز بتصميم فائق النحافة بسُمك يبلغ 5.3 مم، مع أداء يرتقي إلى مستوى الأجهزة الرائدة. وبفضل هذا المزيج، يوفر الجهاز سير عمل إبداعياً متكاملاً ويقدم إنتاجية بمستوى أجهزة الكمبيوتر في تصميم خفيف وسهل الحمل.

أما سماعات هواوي فري كيلب 2 فقد تم تصميمها لتعكس أسلوباً شخصياً مميزاً وتناسب الاستخدام اليومي، حيث تأتي مستوحاة من فلسفة التصميم Luminous Aesthetics من هواوي، التي تمزج بين اللمسات المعدنية اللامعة والألوان الطبيعية، مع لونين جديدين هما أزرق و فضي.