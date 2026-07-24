«دي بي ورلد» تستثمر 2.5 مليار درهم في ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة

2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً في ميناء الرغيلات

3.6 ملايين طن البضائع العامة في ميناء دبا الفجيرة

22 مليون حاوية الطاقة الاستيعابية لـ«دي بي ورلد» في الدولة

كشف عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن قيمة الاستثمارات في ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة ستتراوح بين ملياري درهم و2.5 مليار درهم.

وتوقع كاظم، إنجاز المشروع خلال فترة تتراوح بين 24 و36 شهراً، مشيراً إلى أن الشركة ستسعى لتنفيذه قبل هذه الفترة.

وقال عيسى كاظم، إن المشروع سيربط بين إمارة الفجيرة وميناء جبل علي، مع توفير خيارات وبدائل للتجار والمصانع.

وأوضح كاظم، أن ميناء الرغيلات صُمم لاستيعاب ما يصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنويا، إلى جانب 1.7 مليون طن من البضائع العامة و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات (CEU)، بينما سيضيف ميناء دبا ما يصل إلى 3.6 مليون طن من الطاقة الاستيعابية السنوية للبضائع العامة.

وكانت موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة قد وقعتا الأربعاء الماضي، اتفاقية لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض على بحر العرب، بموجب امتياز يمتد 50 عاماً، على أن يُنفذ المشروع على مراحل.

وعند تشغيل المحطتين، سيرتفع إجمالي طاقة مناولة الحاويات لمجموعة موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات من 19.4 مليون حاوية نمطية إلى ما يقارب 22 مليون حاوية نمطية، مع توسيع نطاق مناولة البضائع العامة وسفن الدحرجة على نحو ملحوظ.

وتعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة دمج كل ميناء بمنطقة لوجستية خاصة به، ما سيُشكل منظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية على بحر العرب للدولة.