مطارات دبي تطلق خدمة التحقق المسبق لأهلية استخدام البوابات الذكية

أطلقت مطارات دبي خدمة التحقق المسبق لأهلية استخدام البوابات الذكية فيها، بتطويرٍ مشترك مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب.

تتيح خدمة التحقق المسبق من أهلية البوابات الذكية للمسافرين تأكيد أهليتهم بشكل فوري قبل الوصول إلى منطقة الجوازات، مما يسهّل عليهم التنقّل ويعزز تجربتهم في مطار دبي الدولي.

ودونت مطارات دبي عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" : "ترتكز الحلول المبتكرة في مطار دبي الدولي على هدف واحد، يتمثل في جعل رحلة الضيوف عبر المطار أكثر سلاسة وانسيابية.

وأضافت: "بتطويرٍ مشترك مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، تتيح خدمة التحقق المسبق من أهلية البوابات الذكية للمسافرين تأكيد أهليتهم بشكل فوري قبل الوصول إلى منطقة الجوازات، مما يسهّل عليهم التنقّل ويعزز تجربتهم في مطار دبي الدولي".

وتابعت: "تتوفر خدمة التحقق المسبق من أهلية البوابات الذكية عبر تطبيق بوكيت فلايتس أو من خلال مسح رموز QR المنتشرة في جميع المباني والبوابات.

رابط تطبيق بوكيت فلايتس هنا: https://dxb.pocketflights.com/scan-passport?source=smart-gate&area=social-media"