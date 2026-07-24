1.7 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» في 6 شهور

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي عن تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وحقق المصرف زيادة في الأرباح التشغيلية بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدعوماً بصافي ربح قوي بنسبة 3.1%.

كما سجل المصرف صافي ربح قدره 1.7 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مع مواصلة الحفاظ على نسب تغطية قوية.

وظل نمو الميزانية العمومية للمصرف قوياً، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5.5% منذ بداية العام ليصل إلى 153.8 مليار درهم، بينما ارتفع التمويل الممنوح للمتعاملين بنسبة 9.1% منذ بداية العام ليصل إلى 97 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 8.3% منذ بداية العام لتصل إلى 110.6 مليارات درهم، مدعومة بمزيج قوي من أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 65%.

وأعلن البنك عن تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 2.2 مليار درهم بنمو 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «تعكس النتائج المالية للإمارات الإسلامي في النصف الأول من عام 2026 قوة اقتصاد دولة الإمارات ، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، فيما زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 10%.

فريد الملا

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي لـ«لإمارات الإسلامي»: «حافظ الإمارات الإسلامي على وتيرة نمو قوي خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس مرونة نهج الأعمال الذي يتبعه المصرف، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 5.5% ليصل إلى 153.8 مليار درهم، تأكيداً لقدرتنا المستمرة على تحقيق نمو مستدام في ظل المتغيرات الحالية.

وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «بصفتنا الشريك المالي الموثوق في مجال الصيرفة الإسلامية، فإننا نواصل دعم الشركات في تحقيق النمو وخلق قيمة مستدامة.