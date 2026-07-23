«فايننشال تايمز أدفايزر»: مرونة التنظيم المالي في الإمارات تجذب الشركات العالمية

أكدت منصة «فايننشال تايمز أدفايزر» أن شركات بريطانية تنقل أعمالها إلى دولة الإمارات أبدت تفاجؤها بمستوى الانفتاح والمرونة الذي تتمتع به البيئة التنظيمية المالية في الدولة، معتبرة أن النهج الاستباقي للجهات الرقابية أصبح أحد العوامل الرئيسة في جذب المؤسسات المالية العالمية.

ونقلت المنصة عن كلير كيرتس، رئيسة قسم الامتثال والاستشارات في «إيه سي إيه إفكتا» التابعة لمجموعة «إيه سي إيه»، أن الشركات التي تتعامل مع الجهات التنظيمية الإماراتية تجد استعداداً كبيراً للحوار وتقديم الدعم لمساعدتها على الالتزام بالمتطلبات القانونية ضمن الأطر المعتمدة.

وأشارت إلى أن التعامل مع سلطات مثل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية يتميز بدرجة عالية من الانفتاح والتركيز على تمكين الأعمال، مقارنة بالنهج الأكثر تحفظاً الذي تواجهه بعض الشركات في المملكة المتحدة.

وأضافت أن العديد من الشركات التي تنتقل إلى الإمارات تكون ردة فعلها الأولى هي الاستغراب من مستوى التعاون الذي تبديه الجهات التنظيمية خلال مراحل تأسيس الأعمال والتكيف مع القواعد المحلية.

وأكدت كيرتس أن نجاح الشركات في السوق الإماراتية يتطلب فهماً عميقاً لطبيعة بيئة الأعمال المحلية، مشيرة إلى أن العلاقات والثقة والشبكات المهنية تلعب دوراً محورياً في بناء الشراكات، بخلاف بعض الأسواق الغربية التي تعتمد بدرجة كبرى على التعاملات التجارية المباشرة.

كما أشادت بالتقدم الذي حققته الإمارات في تنظيم وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، معتبرة أن الجهات التنظيمية الإماراتية تتحرك بوتيرة متقدمة في تطوير الأطر المنظمة للتقنيات الحديثة.

وأوضحت أن مركز دبي المالي العالمي يعمل على تطوير بنية تحتية متقدمة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، في ظل توجه الإمارات لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المالية.