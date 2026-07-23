18.37 مليون درهم أرباح «الاتحاد العقارية» بنمو 16%

أعلنت الاتحاد العقارية عن نتائج مالية قوية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 26.16% إلى 18.37 مليون درهم خلال النصف الأول 2026، فيما قفزت الإيرادات بنسبة 68% لتصل إلى 529.3 مليون درهم، وارتفع إجمالي الربح بنسبة 41% ليصل إلى 107.0 مليون درهم.

وأعلنت الشركة عن ارتفاع الإيرادات الإجمالية للربع الثاني بنسبة 69% على أساس سنوي لتصل إلى 257.8 مليون درهم، مقارنة بـ 152.4 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025. كما وصل إجمالي الربح إلى 48.6 مليون درهم، ما يعكس التنفيذ المنضبط، والكفاءة التشغيلية، والتحسينات المستمرة في جميع قطاعات الأعمال.

أما خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 41% ليصل إلى 107.0 مليون درهم مقارنة بـ 75.6 مليون درهم، مما يؤكد قدرة الشركة المستمرة على تحويل نمو الإيرادات إلى ربحية أقوى.

وأطلقت الشركة مشاريع تطويرية عالية الجودة بقيمة تقارب 4 مليارات درهم، مما يمهد الطريق لتحقيق إيرادات كبيرة خلال السنوات المقبلة. وبعد تسجيل إيرادات تطويرية بقيمة.6101 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، تتبقى إيرادات تطويرية مستقبلية محتملة بقيمة تقارب 3.87 مليار درهم سيتم تسجيلها حتى نهاية عام 2028.

وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة «الاتحاد العقارية»: «لا تعكس نتائجنا للنصف الأول أداءً مالياً قوياً فحسب، بل تؤكد أيضاً نجاح تحول»الاتحاد العقارية«إلى شركة أقوى وأكثر مرونة، تمتلك منصة واضحة للنمو المستدام طويل الأجل.»

وأضاف خانصاحب: «لقد تمكنا، من خلال التنفيذ المنضبط، من تعزيز ميزانيتنا العمومية، والارتقاء بكفاءتنا التشغيلية، وبناء محفظة مشاريع تطويرية عالية الجودة تترجم اليوم إلى نتائج مالية ملموسة. وفي ظل وجود مشاريع قيد التطوير بقيمة تقارب 4 مليارات درهم، وإيرادات مستقبلية ذات هوامش ربح مرتفعة بقيمة 3.87 مليار درهم، فضلاً عن السيولة القوية، أصبحت لدينا رؤية واضحة للأرباح المستقبلية وقدرة كبيرة على مواصلة النمو.»

وحافظت «الاتحاد العقارية» على أرصدة نقدية بمتوسط تجاوز 400 مليون درهم خلال النصف الأول من العام، مما يوفر مرونة مالية كبيرة تدعم مبادرات النمو المستقبلية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هيكل رأسمالي متوازن.