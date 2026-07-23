1.7 مليار درهم أرباح رأس الخيمة الوطني للنصف الأول

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) ، الخميس ، عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2026 . وبلغ صافي ربح البنك بعد الضريبة 1.7 مليار درهم بنمو 25% ، كما بلغ اجمالي الاصول 108.6 مليار درهم بنمو 14% . وتجاوزت الايداعات 75 مليار درهم .

وارتكز الأداء الربحي على هامش صافي فائدة يُعد من بين الأعلى على مستوى القطاع بلغ 3.9%، كما بلغت نسبة الحسابات الجارية والادخارية CASA) ) 64.3%، إلى جانب التنفيذ المنضبط للاستراتيجية عبر مختلف أعمال البنك. وشملت النتائج أيضاً ربحاً بقيمة 473 مليون درهم نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار.

وحافظت الميزانية العمومية على زخم نموها مدفوعةً بالزيادة في تمويل العملاء، والأوراق المالية الاستثمارية، والودائع، مستندةً إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، وسيولة قوية.

وحافظت جودة الأصول على متانتها، مع تحسّن نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنةً بـ 2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط، وإحدى أعلى نسب تغطية مخصّصات المرحلة الثالثة على مستوى القطاع، والتي بلغت 85.9%.

أسهم تنوّع نموذج أعمال البنك، واستدامة إيراداته، ومتانة ميزانيته العمومية في تحقيق عوائد استثنائية، حيث ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقارنةً بـ 22.1%، فيما بلغ العائد على الأصول 3.2% مقارنةً بـ.3.1% في العام السابق.