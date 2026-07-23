«دبي القابضة لإدارة المجمعات» تعزز خدمات شحن المركبات الكهربائية

أعلنت «دبي القابضة لإدارة المجمعات» عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «بلس إكس إلكتريك»، بهدف تعزيز إتاحة خدمات شحن المركبات الكهربائية ضمن المجمعات السكنية، التي تديرها في مختلف أنحاء الإمارة.

وبموجب الشراكة ستقوم «بلس إكس إلكتريك» بنشر وحدات شحن متنقلة للمركبات الكهربائية داخل المجمّعات الخاضعة لإدارة دبي القابضة لإدارة المجمعات، بما يتيح للسكان الوصول إلى خدمات الشحن مباشرة في مواقعهم عند الحاجة، وتعمل الوحدات الذاتية دون الحاجة إلى بنية تحتية كهربائية دائمة أو أعمال مدنية، ما يوفر مرونة عالية في النشر، ويحد من أي تأثيرات تشغيلية داخل المجمّعات السكنية.

خطوة عملية

وقال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة لإدارة المجمعات: «تمثل هذه الشراكة خطوة عملية نحو تعزيز الخدمات اليومية المقدمة لسكان مجمعاتنا. ومن خلال توفير حلول شحن مرنة وخفيفة للبنية التحتية نستجيب لاحتياجات التنقل المتغيرة لدى السكان، ونواكب في الوقت ذاته طموحات دبي الأوسع في مجال الاستدامة، كما تعزز هذه الشراكة التزامنا بإدارة مجمّعات سكنية مستدامة تستشرف المستقبل، وتتمحور حول تجربة المقيمين».

ويستفيد السكان، في إطار هذا التعاون، من أولوية الوصول إلى خدمات الشحن المتنقل، بما يدعم احتياجات التنقل اليومية، ويسهم في تسهيل التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية، كما تتيح هذه المبادرة تجاوز التحديات المرتبطة عادة بتركيب وحدات الشحن الثابتة، الأمر الذي يعزز إتاحة خدمات الشحن في البيئات السكنية عالية الكثافة.

الشحن المتنقل

قال تشينتان سارين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بلس إكس إلكتريك»: «تم تصميم تقنية الشحن المتنقل الخاصة بنا لجعل التنقل الكهربائي أبسط وأكثر سهولة. ويتيح تعاوننا مع دبي القابضة لإدارة المجمعات إدخال هذه الخدمة مباشرة إلى المجمعات السكنية، ودعم اعتماد المركبات الكهربائية دون التعقيدات المرتبطة عادة بالبنية التحتية الثابتة للشحن».

وتتميز كل وحدة شحن بأنظمة متقدمة للرصد والحماية، تضمن أداء آمناً ومستقراً، في حين تتم إدارة عمليات الحجز وجدولة الخدمة عبر تطبيق «بلس إكس إلكتريك» الذكي، بما يوفر للسكان تجربة رقمية سلسة ومتكاملة.

وتدير دبي القابضة لإدارة المجتمعات محفظة متنوعة من المجمعات السكنية التابعة لكل من نخيل وميراس ودبي للعقارات. انطلقت خدمة وحدات شحن المركبات الكهربائية في «نخلة جميرا» مرحلة أولى، مع خطط للتوسع تدريجياً لتشمل باقي المجمعات، التي تديرها دبي القابضة لإدارة المجمعات. ومن خلال هذا الانتشار التدريجي سيتمكن السكان من الوصول إلى حلول شحن مرنة وعند الطلب، مدمجة بسلاسة ضمن بيئتهم المجتمعية.