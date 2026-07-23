«أبوظبي العالمي» يصدر لوائح وإرشادات جديدة للمبيعات والعروض الترويجية

أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، عن تحديثات على إطار التصاريح التجارية شملت إصدار لوائح جديدة وإرشادات شاملة للمبيعات والعروض الترويجية، في خطوة تؤكد التزامها بتوفير بيئة تنظيمية شفافة، وفعالة، وداعمة للجهات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM).

حيث يقدم الإطار نهجاً تنظيمياً مبسطاً صمم خصيصاً للشركات والمهنيين وغيرهم من الشركات المؤهلة، والتي تمارس أنشطة مبيعات وعروضاً ترويجية محددة ضمن منظومة أبوظبي العالمي (ADGM). كما يوفر الإطار قدراً أكبر من الوضوح القانوني، ويبسط إجراءات تقديم الطلبات، ويضع متطلبات موحدة تنظم مجموعة واسعة من العروض التجارية الترويجية عبر كل القطاعات.

معايير قوية

قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «تضع سلطة التسجيل في صميم أولوياتها مواكبة الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الأعمال في أبوظبي العالمي (ADGM)، مع الحفاظ على معايير قوية للحوكمة والشفافية وحماية المستهلكين. وتأتي تحديثات إطار التصاريح التجارية والإرشادات الجديدة للمبيعات والعروض الترويجية استجابة للنمو المتزايد في حجم الأنشطة التجارية في أبوظبي العالمي (ADGM) وتطورها، ما يوفر للشركات قدراً أكبر من الوضوح، وعملية تقديم طلبات أكثر كفاءة، إلى جانب تقديم دعم عملي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها بثقة».

وتوفر الإرشادات الشاملة حول التصاريح التجارية للمبيعات والعروض الترويجية جملة من التوجيهات العملية للشركات حول القواعد المعمول بها، ومتطلبات التصاريح، وإجراءات تقديم الطلبات. كما تحدد الإرشادات فئات الأنشطة التي تتطلب الحصول على تصاريح، وتوضح المتطلبات التنظيمية، وتفصل مسار تقديم الطلب بالكامل عبر المنصة المخصصة على موقع أبوظبي العالمي (Access ADGM)، ما يتيح للشركات فهم الإطار المحدث والامتثال له بصورة أفضل.

وركزت سلطة التسجيل، عند إعداد التعديلات، على وضع متطلبات أوضح وأكثر شمولاً، وتغطي مجموعة من أنشطة المبيعات والعروض الترويجية، بما في ذلك التخفيضات المؤقتة على المبيعات، وتخفيضات التصفية، وحملات الجوائز الفورية، وسحوبات الجوائز، وإطلاق المنتجات، والمنصات الترويجية.

ومن خلال توحيد المتطلبات التنظيمية ضمن إطار موحد، يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) للشركات المزيد من الوضوح، إلى جانب دعم الممارسات التجارية العادلة وتعزيز الاتساق التنظيمي.

كما يعزز الإطار حماية المستهلكين من خلال ترسيخ الشفافية والمساءلة والممارسات الترويجية المسؤولة، إلى جانب تزويد سلطة التسجيل بصلاحيات إشرافية واضحة لمراقبة الامتثال، والتحقيق في المخالفات عند الضرورة، واتخاذ إجراءات الإنفاذ المناسبة، ما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين وترسيخ بيئة تجارية عادلة.