مطارات دبي تعلن 3 تعيينات قيادية جديدة

أعلنت مطارات دبي عن ثلاثة تعيينات قيادية جديدة تهدف إلى تعزيز قدراتها الاستراتيجية في مجالات التكنولوجيا والعمليات وتطوير الكفاءات الوطنية، في خطوة تدعم استعدادها للمرحلة المقبلة من النمو التشغيلي في كل من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي.

وتشمل التعيينات الجديدة ترقية كان ني من منصب نائب الرئيس – مركز مراقبة عمليات المطار، إلى نائب رئيس أول – عمليات المطار، وترقية خالد إسحاق من رئيس قسم – مركز مراقبة عمليات المطار إلى نائب رئيس – مركز مراقبة عمليات المطار، إلى جانب انضمام أحمد البستكي إلى مطارات دبي في منصب نائب رئيس – تكنولوجيا العمليات والأمن السيبراني ضمن قطاع تكنولوجيا الأعمال.

وتجسد الخطوة استثمار مطارات دبي المتواصل في بناء قدرات قيادية قادرة على مواكبة نمو قطاع الطيران في دبي ودعم طموحاته المستقبلية.

عمليات آمنة

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات بمطارات دبي: «تعتمد قدرتنا على تقديم عمليات آمنة وفعالة وعلى نطاق واسع على قوة فرقنا، ومرونة أنظمتنا، وكفاءة عملنا معاً كمجتمع مطار واحد.

وتدعم هذه التعيينات الجاهزية القيادية التي نحتاج إليها للمستقبل، من خلال الجمع بين الخبرات التقنية المتخصصة، والتجربة التشغيلية العميقة، والكفاءات الإماراتية المتميزة في مجالات أصبحت أكثر أهمية لأداء المطارات ومرونتها».

وتسهم ترقية كل من كان ني وخالد إسحاق في تعزيز دور مركز مراقبة عمليات المطار، باعتباره مركز العمليات الحيوي الذي يدير الحركة اليومية لحوالي 200000 ضيف عبر مطار دبي الدولي، بالتنسيق مع مختلف فرق وشركاء منظومة المطار.

وكان كان ني أحد المساهمين الرئيسيين في تطوير مركز مراقبة عمليات المطار ليصبح منصة متقدمة لاتخاذ قرارات تشغيلية منسقة ومدعومة بالبيانات عبر عمليات مطار دبي الدولي. وقد تجلت أهمية هذه القدرات خلال الفترة الأخيرة التي شهدت قيوداً على المجال الجوي الإقليمي، حيث قاد فريقه في بيئة تشغيلية سريعة التغير، وعمل بتنسيق وثيق مع شبكة الطيران لضمان استمرار حركة الطيران في دبي بأمان وكفاءة.

وانضم خالد إسحاق إلى مطارات دبي عام 2005، واكتسب على مدار عقدين من العمل خبرة واسعة عززت قدرته على إدارة الأنظمة التشغيلية لمطارات دبي، فيما تعكس ترقيته التزام المؤسسة المستمر بتطوير الكفاءات الوطنية، حيث يشكل الإماراتيون 75% من فريق الإدارة، انسجاماً مع الأولويات الوطنية، بما في ذلك برنامج «نافس» وأجندة دبي الاقتصادية D33.

كما يعزز انضمام أحمد البستكي القدرات القيادية في مجال التكنولوجيا، في وقت أصبحت فيه المطارات تعتمد بشكل متزايد على الأنظمة الرقمية والتقنية المتقدمة في إدارة عملياتها. وسيتولى البستكي قيادة مجالات الأمن السيبراني وإدارة الخدمات وعمليات البنية التحتية، مستنداً إلى خبرة متخصصة في مجال بات يشكل عنصراً محورياً في دعم أداء المطارات ومرونتها التشغيلية.

وتدعم هذه التعيينات تركيز مطارات دبي المتواصل على التميز التشغيلي والارتقاء بتجربة الضيوف وتسريع التحول الرقمي وتعزيز القدرة الاستيعابية المستقبلية.