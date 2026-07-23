أسهم الإمارات خضراء.. وسوق دبي فوق 5800 نقطة

واصلت أسواق المال المحلية مكاسبها في مستهل تداولات اليوم الخميس.

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.33% فوق 5800 نقطة، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.35%.

وارتفع في سوق دبي أسهم الإمارات دبي الوطني 1.3%، وسالك 0.36%، وسبينس 1.6%، والإمارات ريم للاستثمار 3.3%.

وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم أبوظبي الأول 2.2%، وجلفار 2.9%، وجي إف أتش 1.55%.

ويأتي هذا الأداء في ظل تحسن شهية المستثمرين، مدفوعاً بنتائج مالية قوية للشركات والبنوك المدرجة، واستمرار متانة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب توقعات إيجابية بشأن نمو القطاعات الرئيسية مثل العقارات والبنوك والطاقة.

كما يستفيد السوق من ارتفاع مستويات السيولة وعودة المستثمرين الأجانب والمؤسسات إلى زيادة مراكزهم الاستثمارية، وسط تفاؤل باستمرار النشاط الاقتصادي واستقرار السياسات النقدية.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة المزيد من النتائج الفصلية والإعلانات المؤسسية التي قد تسهم في تحديد اتجاهات التداول.