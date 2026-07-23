«جراندويلد» و«البحري للخدمات اللوجستية» تتعاونان لبناء سفينتين

وقعت شركة «جراندويلد لبناء السفن» في الإمارات اتفاقية مع شركة «البحري للخدمات اللوجستية» السعودية، لتصميم وبناء سفينتين متطورتين لدعم العمليات البحرية.

جرى توقيع الاتفاقية في مقر «جراندويلد» بمدينة دبي الملاحية، بحضور ممثلين من كلتا الشركتين، على أن يتم تسليم السفينتين خلال العام الجاري.

وقال جمال العبكي، المدير العام لشركة «جراندويلد لبناء السفن»: «يعكس تعاوننا مع شركة «البحري للخدمات اللوجستية» الثقة في قدرة «جراندويلد» على تصميم وتسليم سفن متطورة قادرة على العمل في البيئات البحرية الصعبة.

ومن خلال هذا التعاون سنعمل على تطوير سفن مصممة خصيصاً لتعزيز الكفاءة التشغيلية والموثوقية والسلامة في أحد أهم ممرات الطاقة في المنطقة، مرتكزين على التكامل بين خبراتنا الهندسية وقدراتنا في بناء السفن والكفاءة التشغيلية التي تتميز بها «البحري للخدمات اللوجستية»».

وأضاف العبكي: «يعكس هذا المشروع أيضاً طموحات مبادرة «اصنع في الإمارات»، من خلال إبراز القدرات المتقدمة التي تمتلكها دولة الإمارات في مجالي الهندسة وبناء السفن لتقديم حلول بحرية تنافسية على المستوى العالمي».

و قال المهندس سرور باسلوم، رئيس البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة: «يعكس هذا الاتفاق التزام بحري للخدمات اللوجستية الراسخ بتوسيع قدراتها في قطاع الخدمات البحرية، وتعزيز البنية التحتية اللوجستية في المملكة.