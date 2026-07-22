201 مليون درهم أرباح البنك العربي المتحد خلال النصف الأول من 2026

أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع عن نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث سجّل البنك العربي المتحد صافي أرباح بقيمة 201 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2026.

وقد استندت هذه النتائج إلى نمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 13% على أساس سنوي، ما يعكس الانضباط في تنفيذ استراتيجية البنك، والنمو القوي في الأصول، والإدارة الحكيمة للمخاطر، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة.

وبلغ إجمالي الأصول 28 مليار درهم، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي، مدعوماً بالنمو القوي في القروض والسلف والتمويلات الإسلامية، التي ارتفعت بنسبة 14% لتصل إلى 15.3 مليار درهم إماراتي، فيما نمت الاستثمارات بنسبة 25% لتبلغ 8.3 مليارات درهم إماراتي، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 18.2 مليار درهم.

وحافظت مؤشرات جودة الأصول على متانتها، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.7%، فيما وصلت نسبة تغطية المخصصات إلى 101%، كما واصل البنك الحفاظ على وضع قوي لرأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 73%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 17%. وحافظ البنك كذلك على نسبة قوية لمعدل كفاية رأس المال بلغت 21.1%، فيما بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 17.2%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

محطة مهمة

وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: «يمثل النصف الأول من العام 2026 محطة مهمة في مسيرة تطور البنك العربي المتحد.

فبعد نجاحنا في بناء أسس النمو خلال عام 2024، واصلنا خلال عام 2025 تنفيذ برنامج تحول متكامل يركز على تنمية قاعدة رأس المال، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي. واليوم، تؤكد نتائجنا أن تلك الاستثمارات الاستراتيجية بدأت تنعكس على أداء تشغيلي متقدم وزخم أعمال مستدام، وهو ما يعكس قوة نموذج أعمالنا وقدرته على تحقيق التقدم بكفاءة ومرونة في ظل بيئة عالمية تتسم بتقلبات الأسواق واستمرار التحديات الإقليمية».

محفظة التمويل

وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: «تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 نجاح البنك في ترجمة الاستثمارات التي نفذناها خلال المرحلة الماضية إلى أداء تشغيلي يعزز مسيرة النمو.

ويؤكد ما حققناه من نمو في الإيرادات التشغيلية، إلى جانب التوسع في محفظة التمويل والاستثمارات وودائع العملاء، والمحافظة على جودة الأصول وقوة القاعدة الرأسمالية، فاعلية استراتيجيتنا وكفاءة تنفيذها، ويعكس قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا عبر مختلف قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والأعمال والأفراد».