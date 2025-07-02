«راك سنترال» برأس الخيمة يواصل استقطاب المزيد من المستثمرين

أعلنت شركة «مرجان»، المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، عن إتمام صفقة استحواذ استراتيجية على قطعة أرض لصالح شركة «ميجور ديفلوبرز» ضمن مشروع «مرجان» التجاري المقبل متعدد الاستخدامات «راك سنترال» في رأس الخيمة، والذي يواصل استقطاب المزيد من المستثمرين.

وتم التوقيع الرسمي في «منتجع موفنبيك جزيرة المرجان»، إيذاناً بإطلاق ثاني مشروع لـ«ميجور ديفلوبرز» في رأس الخيمة.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع متعدد الاستخدامات عالي الأداء بحلول الربع الرابع في عام 2028، وسيمتد على مساحة مخصصة للبناء 265000 قدم مربعة.

وقال المهندس عبدالله راشد العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان: «قمنا من خلال «راك سنترال» بإنشاء مشروع ضخم يتماشى هيكلياً مع النمو الإقليمي، وأهداف التنويع الاقتصادي المحلي.