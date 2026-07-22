«فيزا» تكشف تنامي الإنفاق على البث الرقمي في الإمارات خلال كأس العالم

دبي - البيان





أصدرت فيزا، الشركة العالمية المتخصصة في مجال المدفوعات الرقمية، الأربعاء، بيانات جديدة تسلط الضوء على أنماط الإنفاق في دولة الإمارات خلال منافسات بطولة كأس العالم «فيفا 2026™».

ويظهر تحليل أجرته فيزا للاستشارات والتحليلات ارتفاع الإنفاق باستخدام بطاقات فيزا الاستهلاكية عبر مجموعة من القطاعات تشمل خدمات البث الرقمي، والمنتجات الرياضية، وتوصيل الطعام، وتجارب تناول الطعام في المطاعم، خلال مرحلة دور المجموعات ودور الـ32 من البطولة، أي في الفترة الممتدة من 11 يونيو إلى 4 يوليو.

وشهد الإنفاق على خدمات البث التلفزيوني والمنصات الرقمية، مع انطلاق منافسات البطولة، ارتفاعاً بنسبة 42% يومياً خلال الفترة الممتدة بين 10 و23 يونيو، مقارنة مع الأيام السابقة.

كما رصدت فيزا إقبالاً متزايداً على المنتجات الرياضية خلال الأيام الأولى من البطولة، حيث ارتفع الإنفاق الإلكتروني على السلع والمستلزمات الرياضية بنسبة 24% خلال أسبوع واحد من صافرة البداية، مقارنة مع الفترة السابقة.

ومع تقدم منافسات البطولة ووصولها إلى عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من دور المجموعات، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو، ارتفع الإنفاق على خدمات توصيل الوجبات السريعة بنسبة 12% مقارنة مع عطلة نهاية الأسبوع نفسها من الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، سجل الإنفاق على تناول الطعام داخل المطاعم خلال أيام الأسبوع، ارتفاعاً بنسبة 16% خلال منافسات دور الـ32، ولا سيما في الفترة ما بين 30 يونيو و2 يوليو، حيث أسهمت المباريات الحاسمة في الأدوار الإقصائية في تعزيز التجمعات الاجتماعية واللقاءات الجماهيرية خلال منتصف الأسبوع.

لحظات استثنائية

وقال نيكولاس خوري، نائب الرئيس الأول ورئيس «Visa Consulting & Analytics» لمنطقة وسط وشرق أوروبا: «تتجاوز البطولات الرياضية العالمية الكبرى، مثل كأس العالم فيفا 2026™، حدود المنافسة داخل الملعب، لتتحول إلى لحظات استثنائية تجمع الجماهير وتخلق فرصاً جديدة للأعمال والمجتمعات المحلية.

وباعتبارنا الشريك الرسمي لتقنيات الدفع للبطولة، نفخر بدورنا في تعزيز هذه اللحظات، ودعم مساهمة حلول الدفع الرقمية في ربط الجماهير حول العالم، ودفع حركة الاقتصاد وتعزيز فرص النمو للتجار والشركات».