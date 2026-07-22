59 % من المؤسسات في الإمارات تعرضت لهجوم سيبراني مؤثر العام الماضي

كشفت شركة كوهيزيتي المتخصصة في أمن البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أن 59% من المؤسسات في الإمارات تعرضت لهجوم سيبراني مؤثر، خلال العام الماضي.

وقال جريج بيترسن، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى كوهيزيتي: «تشهد المؤسسات في الشرق الأوسط تسارعاً في تحديث بنيتها التحتية الرقمية، إلا أن مستوى المرونة لم يواكب هذا التطور بالسرعة المطلوبة.

ويُظهر بحثنا الخاص أن 59% من المؤسسات في الإمارات العربية تعرضت لهجوم سيبراني مؤثر، خلال العام الماضي، ومع استمرار ارتفاع وتيرة الهجمات اليومية على البنية التحتية، لم يعد السؤال هو ما إذا كانت الاضطرابات ستحدث، بل مدى سرعة تعافيها واستئناف عملياتها.

وأعلنت شركة كوهيزيتي عن توسيع منظومة برنامج Aspire لشركاء الخدمات المُدارة (MSP) في منطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقية تعاون مع ZainTECH، ذراع الحلول الرقمية التابعة لمجموعة زين،وبموجب التعاون، ستوفر ZainTECH قدرات متقدمة في مجال المرونة السيبرانية للمؤسسات في كل من الإمارات والسعودية، البحرين، الكويت، والأردن.

وتأتي الشراكة ضمن برنامج Cohesity Aspire لشركاء الخدمات المُدارة، حيث تمكّن ZainTECH من توسيع محفظة خدماتها للمرونة السيبرانية المُدارة لديها بما يتجاوز حلول النسخ الاحتياطي التقليدية.

ومن خلال هذا التعاون، تقدم ZainTECH خدمة النسخ الاحتياطي كخدمة مُدارة بالكامل ومدعومة بمنصة بيانات سحابية تابعة لكوهيزيتي، والمصممة لدعم البيئات المؤسسية المستمرة والجاهزة لمتطلبات السيادة الرقمية.

وقال أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لـشركة ZainTECH: «يطرح عملاؤنا تساؤلات أكثر تعقيداً حول مكان وجود بياناتهم وما يحدث لها عند وقوع الحوادث.

ومن خلال شراكتنا مع Cohesity، نعزز قدرتنا على تقديم خدمات مرونة سيبرانية على مستوى المؤسسات، تجمع بين الحماية غير القابلة للتغيير، والعمليات الجاهزة لمتطلبات السيادة الرقمية، وأطر الاستعادة المصممة للبيئات المؤسسية المنظمة والتي تتطلب استمرارية عالية».