اتفاقية بين «ستراتا» و«إمبراير» لتصنيع هياكل الطائرات التجارية

أبرمت ستراتا، إحدى شركات مبادلة للاستثمار المتخصصة في الصناعات المتقدمة، اتفاقية مع شركة إمبراير، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران ومقرها البرازيل، ضمن المشاركة في معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 بالمملكة المتحدة، في خطوة تمثل محطة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع المتقدم وفي صناعة هياكل الطائرات.

وتضع الاتفاقية إطاراً للتعاون بين ستراتا وإمبراير لتقييم فرص تصنيع أجزاء هياكل طائرات من المواد المركبة المتقدمة لصالح برامج الطائرات التجارية التابعة لشركة إمبراير. وسيتعاون الطرفان في إنتاج حزم أعمال جديد خاصة بطائرات من طراز إمبراير E2، وفق خارطة طريق متدرجة تشمل مراحل متعددة.

خطوة مهمة

وقالت سارة عبدالله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا: «تمثل الاتفاقية مع إمبراير خطوة مهمة في مسيرة ستراتا نحو توسيع شراكاتها العالمية مع كبرى الشركات المصنعة في قطاع صناعة الطيران. ويعكس الثقة المتزايدة في قدراتنا المتقدمة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات المصنوعة من المواد المركبة، وتقديم منتجات عالمية المستوى تلبي أعلى معايير الجودة والدقة والموثوقية. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع إمبراير لبناء تعاون طويل الأمد يدعم الابتكار ويحقق نمواً مستداماً لقطاع صناعة الطيران عالمياً».

وقال روبرتو دي ديوس تشافيز، النائب التنفيذي للرئيس للمشتريات العالمية وسلسلة الإمداد في شركة إمبراير: «رسخت ستراتا مكانتها كشريك موثوق في قطاع صناعة الطيران بفضل خبراتها المتقدمة في المواد المركبة وسجلها الحافل في التميز التشغيلي. وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة نحو تقييم فرص جديدة لتعزيز سلسلة الإمداد العالمية لدينا، بما يدعم نجاح برامجنا للطائرات التجارية. ونتطلع إلى العمل مع ستراتا لتقييم الإمكانات الفنية والصناعية لهذا التعاون».

ويجسد التعاون التزام الشركتين بدفع عجلة الابتكار، وتعزيز التميز في التصنيع، وبناء سلاسل إمداد عالمية أكثر مرونة واستدامة لقطاع الطيران، وذلك من خلال الجمع بين خبرات إمبراير في تطوير الطائرات التجارية والإمكانات المتقدمة التي تتمتع بها ستراتا في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة. كما ويهدف التعاون إلى دعم تطوير الجيل المقبل من تقنيات هياكل الطائرات.

وتنص الاتفاقية على رغبة الطرفين في استكشاف فرص تعاون مستقبلية تشمل منصات طائرات أخرى ضمن برامج شركة إمبراير، إلى جانب برنامج E2. ويعزز التعاون مسيرة ستراتا في توسيع حضورها ضمن قطاع صناعة الطيران العالمي، كما يدعم رؤية الشركة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً تنافسياً لصناعة الطيران، والإسهام في تعزيز مرونة وتنويع سلاسل الإمداد العالمية على مستوى قطاع الطيران.

ويؤكد توقيع الاتفاقية خلال معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026، الأهمية المتزايدة للشراكات العالمية في تحفيز الابتكار، وتعزيز القدرات الصناعية، ودعم النمو المستدام طويل الأمد لقطاع صناعة الطيران العالمي، انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة.